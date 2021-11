Oltra pide colaboración al Gobierno para acabar con la explotación sexual y la trata de mujeres

Oltra ha comparecido a petición propia en la comisión de Políticas de Igualdad de Les Corts para informar sobre el cumplimiento del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista y de las leyes de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia sobre la mujer.

En su intervención, tras recordar a las fallecidas por violencia machista desde su última comparecencia en noviembre de 2020, ha defendido que la pandemia ha reforzado la unidad social e institucional contra esta lacra y ha destacado el pacto valenciano como un acuerdo pionero en España.

Así ha abogado por la necesidad de que el Gobierno complemente las iniciativas impulsadas por el Consell para luchar contra la explotación sexual de las mujeres, como el programa Alba de atención integral a mujeres víctimas en el ámbito de la prostitución o trata o el incremento en 320 euros de la renta valenciana de inclusión para las personas prostituidas y víctimas de explotación sexual o de tráfico de seres humanos.

Entre las actuaciones de competencia estatal, Oltra ha señalado la necesidad de que el Gobierno destine más recursos a "perseguir policialmente las mafias y los proxenetas", así como la urgencia de implantar una política migratoria segura y solidaria que evite que las mujeres migrantes sean captadas y quedan atrapadas por las mafias de la trata.

Para ello, a su juicio, sería esencial derogar leyes y normas de extranjería que "no facilitan la regulación administrativa y la inclusión sociolaboral de las mujeres migrantes, condenándoles a ser víctimas de explotación sexual o a prostituirse".

También ha emplazado al Gobierno a destinar recursos para "abolir de una vez por todas la pobreza que condena a las personas, especialmente a las mujeres, a una vida de precariedad, de sufrimientos y de explotación de toda clase, también sexual".

EL PACTO VALENCIANO "GOZA DE BUENA SALUD"

Como balance del pacto valenciano 2017-2022, Oltra ha indicado que en su cuarto aniversario "sigue gozando de buena salud" y cuenta con un grado de ejecución del 91% y con 12.647 personas y 1.089 entidades adheridas. Este pacto se estructuró en cinco ejes, 21 objetivos y 298 medidas concretas, de las que actualmente 234 están desarrolladas o en ejecución.

Durante 2021 se han celebrado cinco reuniones de la comisión de seguimiento de este pacto "en continuo desarrollo" que la Generalitat quiere hacer permanente para mantener la erradicación de la violencia machista en la agenda política.

Este pacto había previsto destinar 60 millones de euros en cinco años, una cantidad que se ha incrementado un 81% hasta 108,5 millones. En cuanto al pacto de Estado, el Gobierno confirmó hace dos semanas que la Comunitat recibirá 8,7 millones del reparto de fondos.

En la misma línea, Oltra ha destacado la primera Estrategia Valenciana contra las Violencias Sexuales 2021-2025, la primera estrategia de estas características en la Comunitat, que incluye acciones como educación afectivo-sexual obligatoria a partir de los 6 años o el desarrollo de una plataforma de recursos educativos para promover una educación sexual integral.

CASI 5.000 MUJERES ATENDIDAS EN LA PRIMERA MITAD DE 2021

Paralelamente, la red de Centros Mujer de la Comunitat atendió en 2020 a un total de 6.867 mujeres frente a las 4.789 de la primera mitad de 2021 -3.258 de mujeres en seguimiento y 1.531 primeras atenciones, con hasta 890 en los centros rurales y de interior-. Y el teléfono gratuito 900 580 888 -"nuestro 016"- recibió en 2020 hasta 62.051 llamadas y en el primer semestre de 2021 otras 24.296.

Oltra ha destacado el incremento y mejora en los últimos años de la red de Centros Mujer de la Comunitat, la puesta en marcha de los Centros Mujer Rural y de Interior y la próxima apertura de centros en Elx, Vinaròs y Xàtiva. Para el próximo año se prevé la contratación de 248 profesionales en todos estos centros frente a las 167 de 2021.

También ha resaltado la nueva convocatoria prevista para el último trimestre de 2022 de 222 plazas residenciales en centros concertados como viviendas tuteladas o específicas para víctimas de tratas, 201 de ellas ya concertadas, o los 2,77 millones de euros que se repartirán el próximo año como ayudas directas para las víctimas.

Y ha garantizado que sigue en marcha el anteproyecto de la ley valenciana de igualdad para actualizar la de 2003, con la fase de exposición pública abierta desde marzo. "Una ley que ha de ser transversal y que todos debemos sentir como propia", ha reivindicado, para lo que inició una ronda de reuniones con todas las consellerias.

En general, a tres días del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Oltra ha recordado que la violencia machista interpela a toda la sociedad y "nadie puede guardar silencio" ante cualquier sospecha, además de defender el derecho a una vida independiente y la necesidad de "un gran acuerdo ecofeminista" para ir hacia una economía de las tres 'c' (criar, cuidar y curar).

Como réplica, ante las críticas de la oposición por las cifras de la Comunitat, ha recalcado que "las denuncias son una buena noticia; no por el hecho que se denuncia, sino porque se denuncie", y ha saludado que el Gobierno haya decidido que todos los feminicidios cuenten como violencia machista a partir de 2022.

RECHAZA LAS CRÍTICAS POR EL CASO DE ABUSOS

Mónica Oltra (Compromís), por otro lado, ha rechazado que tanto PP como Ciudadanos hayan vuelto a acusarle de la gestión de su departamento en el caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido, especialmente ante la frase de la diputada 'popular' Mª Luisa Mezquita de que ella "prefirió mirar para otro lado".

"No lo voy a aceptar porque es mentira, es una insidia y es repugnante. Ya está bien, no lo voy a tolerar y no tendrá inmunidad que la proteja de esta calumnia infame y asquerosa", ha enfatizado Oltra, quien ha precisado que la Conselleria no podía personarse en este caso porque no había ley habilitadora para ello y ahora es posible "gracias a una ley del Botànic". Y ha acusado al PP de no tener proyecto de país y de quedarse con "cuatro 'fake news'".

Por su parte, la diputada de Cs María Quiles ha remarcado que no quería faltarle el respeto, sino afirmar que la Conselleria "no actuó bien" en este caso, y la del PP ha dicho que Oltra "no tiene credibilidad y necesita teatros para vender una imagen que nadie compra" en alusión a su reciente acto con Yolanda Díaz.