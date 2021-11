Sayas (UPN) dice que el acuerdo sobre Presupuestos con Bildu "falta al respeto a cualquier navarro"

Sayas ha afirmado, en el pleno de Presupuestos en el Congreso de los Diputados, que "si ya había suficientes motivos para no apoyar estas cuentas, el inefable acuerdo que acaba de firmar el Gobierno de España con Bildu sin duda alguna hace que no nos lo podamos ni plantear".

El diputado navarro ha asegurado que "lo que necesita nuestra tierra en primer lugar es respeto, en segundo lugar inversiones y en tercer lugar un plan de futuro, no necesitamos que venga una comunidad vecina a introducirnos la ETB por la fuerza del sometimiento de Sánchez".

Sergio Sayas ha añadido que "los navarros no estamos queriendo ver la ETB, los navarros queremos inversiones y un proyecto de comunidad". "¿Saben quiénes quieren ver la ETB en Navarra? Quienes quieren resetear cerebros adoctrinando a través de la televisión para construir nacionalismo, quienes utilizan a la lengua para dividir a los navarros como un elemento de construcción nacional y no como un elemento cultural o de comunicación. Eso son los que quieren ver la ETB, a esos es a los que se ha sometido el Gobierno de Sánchez una vez más", ha indicado.

Además, el diputado de UPN ha afirmado que "esos son los pactos que conocemos, pero es que nos preocupan mucho más los que no conocemos, porque el señor Otegi salió y dijo que Bildu aprobaría los Presupuestos del Estado si se liberaba a los presos de ETA, y ustedes nos dirán que no, pero la respuesta es que sí, igual que nos dijeron que no los iban a acercar y hoy ya no queda un preso sin acercar, porque si algo ha demostrado el Gobierno es la mentira, es el insulto a la democracia y el sometimiento a una fuerza como Bildu hasta la náusea".

Sergio Sayas ha asegurado que "hoy a salido la portavoz de Bildu con una pancarta que decía 'hasta conseguirlo' y yo les voy a decir que con Sánchez pueden, pero con Navarra no". "Si conseguirlo significa que tendrán a Navarra, les diré que no cuentan con una cosa mucho más importante que el Gobierno de España, que es la voluntad de los navarros, una voluntad que de forma inmensamente mayoritaria les ha dicho y les seguirá diciendo siempre que Navarra es Navarra, que Navarra es foral y que Navarra es España, y que no hay nacionalismo segregador que pueda con el presente y el futuro de esta tierra, pero es que tampoco hay Gobierno sometido que pueda con la voluntad de los navarros".

El diputado de UPN ha señalado que "no vamos a participar de unas cuentas que no tienen como objetivo sacar adelante España, el único objetivo de estas cuentas es seguir pagando chantajes obscenos con la chequera de todos los españoles, mientras tenemos un país que se desangra con una economía que cayó el año pasado un 11%, un déficit que este año va a alcanzar un 8%, una deuda pública de 1,5 billones de euros, mientras los españoles se esfuerzan cada día por salir adelante a pesar de que la luz les ha subido un 300%, la gasolina un 100% y la cesta de la compra está disparada". "Tenemos un Gobierno que no está preocupado por hacer de España un país más resiliente, sino que lo único que le preocupa es cómo hace al Gobierno más resistente atrincherado en la Moncloa. Nosotros queremos echarles de la Moncloa, porque en ese momento podrán empezar un futuro prometedor para España, hasta entonces estará muy difícil", ha asegurado.