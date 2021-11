Les grans superfícies preveuen un Black Friday similar al de 2019

"La volta segura dels consumidors a les botigues físiques és tot un fet: la il·lusió que genera de nou la campanya nadalenca i les mesures adoptades en les botigues han possibilitat que els clients opten per gaudir de nou del placer de visitar les botigues de les seues ciutats", ressalta en un comunicat el portaveu de la patronal a la Comunitat, Joaquín Cerveró.

Per a ANGED, les dades són "contundents" perquè el nombre de consumidors que es preveu que planegen realitzar les seues compres nadalenques en botigues físiques ha augmentat un 7% respecte a 2020. Com a raons apunta al fet que és una activitat que es pot realitzar en família de forma segura, que hi ha bones promocions i preus i que es pot veure el producte i comptar amb l'assessorament personalitzat dels professionals del comerç.

A aquest ambient d'"il·lusió col·lectiva i seguretat percebuda", la patronal suma l'ampliació del calendari de promocions, inclòs el Black Friday com una data que "ha passat de ser un divendres a convertir-se en una promoció especial d'almenys una setmana, amb el que s'eviten aglomeracions i es faciliten les compres".

En concret, les grans superfícies incloses en les zones de gran afluència turística (ZGAT) -entre unes altres, les ciutats de València i Alacant- obriran les seues portes els festius 28 de novembre i 5, 6, 8, 12, 19 i 26 de desembre. La resta ho faran els dies 6, 9 i 26 de desembre.

Des d'ANGED subratllen que les obligacions d'higiene i protecció per a establiments comercials, empleats i clients, així com el control d'aforament, són "eixos fonamentals" del seu marc d'actuació: "Podem afirmar que totes les nostres botigues estan preparades per a viure una gran campanya de Nadal i Reis". Açò sí, recomanen planificar les compres per a evitar aglomeracions innecessàries i gaudir de l'experiència amb major comoditat.