L'IIS La Fe i la UV crearan un observatori d'atenció a la multiculturalitat en investigació biomèdica

Es tracta d'una iniciativa innovadora que permetrà a Biobanco La Fe convertir-se en "un lloc de referència per a guiar en el procés de donació de mostres biològiques des d'un punt de vista social i ètic", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

L'objectiu del projecte Columbia, emmarcat en el Programa Vlc-Biomed, és establir els mecanismes de comunicació adequats per a arribar a pacients de grups racials diferents atesos en l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe "com a donants potencials de mostres biològiques que, posteriorment, són utilitzades per a la investigació".

Un dels objectius serà "quantificar i visualitzar, a través d'un mapa geopolític, la distribució de races i nacionalitats dels donants que han participat en donacions al biobanco a fi d'abordar els possibles biaixos en la tipologia de mostres disponibles", ha detallat la Generalitat.

El projecte Columbia ajudarà a conéixer la diversitat de les persones donants i estudiarà el mapa geopolític actual en investigació biomèdica, un element "clau per a abordar projectes d'investigació a gran escala que, sens dubte, resultarà determinant". Així mateix, s'establiran, per primera vegada, protocols d'actuació centrats en el tracte personalitzat i dirigit als diferents grups socials, racials, religiosos o ètnics.

L'obtenció de donacions de material biològic per a investigació traslacional, clínica i biomèdica ha d'atendre a la diversitat cultural i a l'heterogeneïtat de la societat segons les seues necessitats, desitjos i preferències, garantint que els pacients i les seues famílies tinguen la informació i el suport necessari per a una participació efectiva.

Segons subratlla, "la diferència cultural no ha de ser un obstacle, per açò, resulta necessari explicar, d'acord amb la idiosincràsia dels diferents col·lectius, com es pot participar i quins són els beneficis que té per a la societat eixa participació".

Es tracta d'una nova línia d'investigació que conjumina dos vessants, la científica i la social, per a normalitzar la inclusió de les persones migrants en la nostra societat. Per açò, Columbia pretén donar a conéixer la funció dels biobancos a la població migrant i garantir la seua atenció i integració.

Aquest projecte d'investigació implica una col·laboració interinstitucional amb la Universitat de València i altres xarxes socials destinades a estudiar la multiculturalitat des de diferents disciplines i àrees del coneixement de les ciències socials, a més de les biomèdiques i tecnològiques. "Una sinergia de gran rellevància entre ciència i societat que no havia tingut lloc fins al moment", apunta.

El punt de partida d'aquesta contribució científica i social sorgeix de la col·laboració entre Biobanco La Fe i investigadors de l'IIDL de la UV, que s'estén a les Unitats de Treball social i Servicis Socials de les Àrees de Salut, així com a les associacions d'immigrants de la província de València.

L'equip de la Fe està format pel doctor José Cervera i per Raquel Amigo, director i coordinadora respectivament de Biobanco La Fe i per Serafín Rodríguez, assessor jurídic del Comité d'Ètica de la Investigació amb Medicaments (CEIm) de l'Hospital La Fe.

GUIA DE BONES PRÀCTIQUES

Es tracta d'un equip multidisciplinari que treballa per a donar resposta als problemes que pot generar en la investigació biomèdica el biaix en les mostres i que el seu objectiu és, entre uns altres, elaborar una Guia de Bones Pràctiques d'Atenció a la Multiculturalitat en Investigació Biomèdica.

Per part de l'IIDL de la UV, la sociòloga Ana Sales, el sociòleg José Vicente Pérez-Cosín i la psicòloga Josefa Fombuena formen l'equip d'investigadors que tractarà de treballar el vessant més social del projecte d'innovació que espera acabar amb la barrera que suposa la diferència cultural en alguns aspectes.