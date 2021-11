Los intérpretes de idiomas celebran su Día Mundial ante la amenaza del intrusismo y la traducción electrónica

La mesa redonda tendrá lugar a las 18.00 horas, en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza, y contará con la participación de los intérpretes Andrea Brocanelli, Natalia Gascón y Guillermo Pinilla, y la asistencia de la presidenta de ASATI, María Pilar Cardos.

Unos ochenta profesionales forman parte de ASATI, de los que aproximadamente una docena se dedican a la interpretación, según ha señalado el intérprete y también vicepresidente de la asociación, Guillermo Pinilla. La mayor parte son intérpretes "de idioma inglés, pero también los hay de francés, alemán, italiano, ruso o lituano", ha puntualizado.

La interpretación se diferencia de la traducción en que "no se realiza sobre textos, sino de manera oral y simultánea" ha explicado Pinilla, enumerando como las situaciones más frecuentes "conferencias de instituciones públicas, ruedas de prensa, encuentros empresariales o incluso un curso online de una ONG a sus usuarios de otros países".

Pinilla ha aclarado que "no se trata de una profesión reglada, como los abogados o los médicos" por lo que se enfrenta a un alto grado de intrusismo, con "personas que, sin tener ninguna titulación ni buen conocimiento del idioma, se ponen a interpretar".

PROBLEMAS DE INTRUSISMO

Este intrusismo "se produce con frecuencia en la atención sanitaria o en juzgados", con personas extranjeras que no conocen el español, según ha asegurado el vicepresidente de ASATI, porque "la Administración contrata siempre las propuestas más bajas, que realizan empresas que no cuentan con verdaderos intérpretes ya que sus retribuciones están muy por debajo de lo que debe cobrar un profesional".

Pinilla ha alertado sobre el problema que plantea que "un derecho básico como es la atención sanitaria o la justicia, donde la persona es más vulnerable" no se asegure, porque "la persona que lo ofrece no conoce bien el idioma realmente".

En este sentido, se ha referido también a la equivocación de "pensar que lo que hacemos es muy fácil", y que, por eso, lo puede llevar a cabo "una persona de la empresa que conozca un poco el idioma", lo que, ha afirmado, "puede dar lugar a graves errores".

SUSTITUCIÓN POR MÁQUINAS

"Somos puentes de comunicación entre personas", ha indicado Pinilla, para añadir que, por eso, su labor "no se puede sustituir por máquinas "que no captan las expresiones hechas, los modismos como el 'ir de propio' aragonés, ni saben captar las emociones o la ironía".

Pinilla ha recordado que "ya en los años 50 y 60 se decía que nos iba a sustituir los ordenadores, pero ya se ve que no ha sido así". Por el contrario, el vicepresidente de ASATI ha afirmado su convicción de que se trata de una profesión con mucho futuro.

'ETIQUETA DE CABINA'

La interpretación es una tarea "con una alta carga cognitiva y mucha tensión, porque se hace en directo, y supone una gran responsabilidad al tratarse asuntos que pueden ser trascendentes", ha expresado Pinilla, quien ha aclarado que por ello se trata de un trabajo que hace en turnos de "máximo 60 minutos", y habitualmente "en parejas, para que el que está interpretando tenga el apoyo del otro, por si duda en una cifra o una circunstancia similar".

En los congresos y conferencias, suelen ubicarse en cabinas "donde no se nos ve, y esa es la función del intérprete, que no se le note". Para eso existe la 'etiqueta de cabina' que significa que "no tener titubeos, ni muletillas", y otros defectos.

Pinilla ha detallado que "nunca me he encontrado en la situación de tener que traducir un insulto" pero, si se produce esa situación, "hay que ser fieles a lo que se ha dicho". Una exigencia de la profesión como la de la confidencialidad de todo lo que se escuche.

MAYORÍA DE MUJERES

ASATI cumplirá el veinte aniversario desde su fundación el próximo año 2022, mientras crece en socios, ya que ha aumentado "el número de licenciados que salen cada año de las facultades de traducción", ha indicado Pinilla, quien ha destacado que en las aulas universitarias "priman las estudiantes femeninas", que hace que sea "una profesión con una mayoría aplastante de mujeres".

El 20 de noviembre es la fecha elegida para celebrar el Día de la Interpretación de Conferencias, en conmemoración del inicio de los juicios de Núremberg, en los que se juzgó lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, dado que fue entonces cuando se estima que nació la modalidad de la interpretación simultánea.

"Resulta impresionante pensar cómo pudieron hacer frente a su trabajo los intérpretes de estos juicios con los medios que tenían en esos momentos, pero lo lograron", ha enfatizado Pinilla.