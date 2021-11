El Consell unificarà en la SIP l'historial sanitari i social

Aquest sistema permetrà disposar d'una visió integral de les necessitats de la població a través de la Història Social Electrònica Única, que s'arreplegarà en la targeta SIP. Així ho ha anunciat la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, després del ple que ha aprovat la iniciativa.

La també titular de consellera de Polítiques Inclusives ha assegurat que la mesura suposarà un "gran avanç modernitzador en la gestió del sistema de serveis socials, així com en la qualitat de l'atenció de les persones usuàries i permetrà innovar en l'àmbit de les polítiques sanitàries i socials per a afrontar les noves necessitats".

Oltra ha recordat que actualment la Comunitat Valenciana disposa d'un sistema per a la gestió de la història sanitària electrònica única, "però diferents sistemes amb diferent grau d'implantació, que no donen cobertura completa i integrada a la història social". "Tenint en compte que l'àmbit de la salut i l'àmbit social estan fortament relacionats, és necessari que els sistemes de serveis socials i sanitari compartisquen informació", ha agumentado.

D'aquesta forma es pot comptar amb "una visió integral de la persona que permeta donar l'atenció especialitzada més adequada, així com facilitar la gestió òptima dels recursos disponibles".

La vicepresidenta ha explicat que, amb el nou sistema únic, "en estar tota la informació en la SIP, que és una targeta poblacional i poder compartir tot el Sistema Públic Valencià de Servicis Socials la informació sanitària, quan una persona acudeix a un servici d'atenció primària de servicis socials o a una atenció més especialitzada, no haurà d'explicar cada vegada tota la seua història, sinó que aquesta informació, igual que la història sanitària, estarà també en la targeta".

"De la mateixa manera, la història social podrà ser compartida també pels Servicis d'Atenció Sanitària", ha afegit la vicepresidenta.

En aquest punt, ha recorregut al suposat de "una dona que és atesa en un Centre Dona 24 Hores de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives arriba al metge per una lesió en una costella. En aquest cas, el professional sanitari podrà comprovar en passar la SIP que aquesta persona està atesa en els servicis especialitzats per violència de gènere. Per tant, ja no tindrà la mateixa mirada sobre eixa lesió".

D'aquesta manera, ha argumentat que el nou sistema permetrà prestar "un millor servici a la ciutadania que requerisca atenció tant del sistema de serveis socials com del sanitari, en qualsevol dels nivells d'atenció existents, tant en centres de salut, com d'atenció especialitzada, hospitals, serveis socials de base, unitats de suport o centres residencials", entre uns altres.