El PSOE de Calahorra asegura que "el mal diseño del aparcamiento de 'La Planilla' es responsabilidad de Cs"

"Parece mentira que Ciudadanos exija ahora al equipo de gobierno que corrija sus errores. Los errores de un proyecto que nació con evidentes faltas. Resulta chocante que Ciudadanos presumiera de este proyecto en el pasado como un gran logro y ahora pretenda achacar su falta de previsión y sus desastres al actual equipo de gobierno", explican en un comunicado de prensa.

Ante ello, los socialistas se preguntan: "¿Acaso no se les pudo ocurrir que de los coches saldrían personas que requerirían de una acera?, ¿tampoco pudieron prever que los usuarios de ese aparcamiento iban a echar en falta la iluminación? Y finalmente, ¿acaso no era evidente que para llegar a la instalación de las piscinas había que cruzar una carretera y, por tanto, iba a ser necesario un paso de cebra?".

"Como ya les advertimos en el pleno de marzo, el problema no es solo poner un paso de cebra. El problema es que, al construir el aparcamiento hasta el límite de la carretera, no dejaron ningún tipo de espacio para conectar un paso de cebra con la acera de las piscinas. No se puede conectar un paso de cebra con el culo de un coche o contra el acceso de los vehículos al propio aparcamiento", explican.

En este sentido, prosiguen, "tal y como también se les explicó en el pleno, los problemas de ese aparcamiento supondría ahora deshacer por completo la solución que PP y Ciudadanos adoptaron y que no está prevista tampoco en el plazo de amortización del contrato de como dato que el anterior equipo de gobierno firmó".

"Es vergonzoso pues, que ahora los concejales de ciudadanos insistan en que el equipo de gobierno corrija un desatino del que ellos son los principales responsables".

Así las cosas, prosiguen los socialistas, "recomendamos una vez más a los concejales de ciudadanos que trabajen en propuestas útiles y bien trabajadas. Deben tener claro que este equipo de gobierno no comparte el modus operandi de la improvisación y el desgobierno, que era la seña de identidad de la pasada legislatura, precisamente cuando Ciudadanos y el PP tenían las riendas del Ayuntamiento de Calahorra".

"Por desgracia, tenemos demasiados errores que corregir de este tipo de obras realizada en la pasada legislatura y este aparcamiento es la mejor muestra de ello", finalizan.