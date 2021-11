Alcalde de Elche: "La cesión temporal de la Dama es un objetivo absolutamente irrenunciable"

González, que ha afirmado que desconoce los motivos de la dimisión, ha admitido que la posición "mayoritaria" entre los técnicos "no es proclive" a la cesión del busto, pero ha hecho hincapié en que el equipo de gobierno ilicitano seguirá "recorriendo el camino marcado" para que llegue cedido en el último trimestre de 2022.

Así lo ha indicado el primer edil, en declaraciones a los medios, en las que ha asegurado que está a la espera de una próxima reunión con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, o con quien delegue, para lograr la cesión temporal de la Dama, de la que ha recordado que "ya fue una decisión controvertida en 2006" y se ha mostrado convencido de que con la próxima decisión también "habrá disparidad de opiniones", algo que ve "perfectamente legítimo".

González ha defendido que la cesión es muy importante desde un punto de vista sentimental, ante el "anhelo colectivo" de los ilicitanos e ilicitanas de que "esté aquí entre nosotros", y también para que "sea la palanca de impulso del sector turístico en un momento de reconstrucción económica".

"Estamos dispuestos a cumplir todas las condiciones, con todas las exigencias, todos los requisitos técnicos que se pongan por parte del Museo Arqueológico Nacional y por parte del Ministerio de Cultura para garantizar que la Dama esté en perfectas condiciones", ha dicho el primer edil de Elche.

González ha admitido que, aunque "la posición técnica mayoritaria a lo largo del tiempo siempre ha sido que la Dama no salga de Madrid", se ha demostrado que se puede llevar a cabo "como ya se hizo en 2006 con absoluta claridad y nitidez". Así, entiende que "no hay ningún inconveniente objetivo para que no pueda venir en 2022".

En la misma línea, ha recordado que cuando la Dama estuvo en Elche "hubo 400.000 visitas en seis meses, de las cuales el 80% eran extranjeros". "Esto significa que la presencia del busto levantó grandes expectativas, dio visibilidad a la ciudad y constituyó una palanca de promoción cultural y turística", ha apuntado González.

El alcalde ha afirmado que se garantizará el normal funcionamiento del Museo Arqueológico y de Historia de Elche, que tendrá que pasar por cambios por una exposición "de relevancia nacional" en la ciudad para albergar el busto, aunque cree que "merecerá la pena sacrificar una parte de su contenido expositivo por un tiempo para convertir a Elche en la referencia nacional del arte íbero durante un año".

En esta línea, ha dicho que se está trabajando en la adecuación del MAHE, que albergará la cesión temporal "arropada" con una gran exposición coincidiendo el próximo año con el 125 aniversario de su hallazgo. En este sentido, ha asegurado que se va a llevar a cabo "una transformación, modernización y adaptación" del ala oeste del Palacio de Altamira para posibilitar que, con esa actuación, la Dama pueda estar acompañada de entre 30 y 40 piezas íberas del yacimiento de La Alcudia.