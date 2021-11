Igualtat crea un servei d'assessorament per a persones víctimes de discriminació i delictes d'odi

Així ho ha avançat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, qui ha precisat que l'engegada d'aquest servei és una de les qüestions arreplegades en l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No-Discriminació i la Prevenció de Delictes d'Odi 2019-2024.

El servei, que es gestionarà a través de la fórmula del contracte-programa, està en fase d'adjudicació i es preveu que comence a realitzar tasques de preparació i organització a principis del pròxim mes de desembre, de manera que puga estar ja en funcionament i atenent a la ciutadania en els primers mesos de l'any pròxim.

La vicepresidenta, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Tolerància, ha destacat "la importància de comptar amb instruments que permeten avançar cap a una societat que reconega la diversitat com a enriquiment col·lectiu i acabar amb la discriminació i els delictes basats en l'odi".

La discriminació i l'exclusió social són "dos dels problemes més greus, sistèmics i crònics que pateixen les democràcies actualment", ha afirmat Oltra, qui ha puntualitzat que actuacions com les quals preveu l'Estratègia són fonamentals per a la sensibilització social així com per a la prevenció, detecció i denúncia de conductes de delictes d'odi i atenció a les víctimes.

Aquest servici d'informació, primer assessorament i orientació a les víctimes de situacions discriminatòries i delictes d'odi es prestarà exclusivament per mitjans telefònics i telemàtics, que se centralitzaran en una oficina on treballarà un equip multidisciplinari amb professionals del Dret, la Psicologia o Treball o Educació Social, entre uns altres.

El servei, a més d'informar, assessorar i orientar a les persones usuàries i derivar-les als recursos pertinents, s'encarregarà d'elaborar protocols de coordinació entre les diferents institucions públiques, així com entitats privades, en l'atenció a les víctimes o persones relacionades amb situacions discriminatòries, delictes d'odi o vulneració del principi d'igualtat de tracte.

ÀMBIT ESCOLAR, SOCIAL I LABORAL

L'atenció a les víctimes, ha precisat Oltra, és "especialment important" en àmbits com l'escolar, el sanitari, el social i el laboral i, sobretot, "en el moment inicial d'atenció a les víctimes, per a garantir tots els aspectes d'atenció, incloent l'acompanyament en la denúncia i el suport posterior".

La recollida ordenada i sistematitzada de dades relacionades amb situacions discriminatòries i delictes d'odi amb finalitats estadístiques serà una altra de les funcions d'aquest servei, que també elaborarà materials didàctics o formatius i elaborarà i actualitzarà un directori de recursos actualitzats en els diferents àmbits educatius, socials, sanitaris, judicials i de qualsevol altre àmbit que siga d'interés, conclouen des de l'administració autonòmica.