L'IVC proposa l'adjudicació de la direcció artística de l'EACC al projecte de Carles Àngel Saorí

L'Institut Valencià de Cultura (IVC) ha resolt, mitjançant una licitació oberta, les propostes per a la direcció artística de l'Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), l'adjudicació de la qual ha proposat el projecte de Carles Àngel Saorí.

La baremació de les ofertes presentades ha sigut realitzada per un comité d'expertes que han valorat els projectes, així com els mèrits de cada candidatura que s'ha presentat. La proposta amb més puntuació ha sigut la de Carles Àngel Saorí i s'ha adjudicat per a un període de dos anys, prorrogable, si és necessari, a dos anys més.

El comité d'expertes ha estat format per Nuria Enguita, directora de l'IVAM; Ester Pegueroles, membre del Consell Rector de l'IVAM i d'Amics de l'EACC; Paloma Palau, secretària del Departament d'Educació i Didàctiques Específiques de la UJI, coordinadora de l'Àrea de Didàctica de l'Expressió Plàstica i doctora en Estètica i Teoria de l'Art; Inmaculada Prieto, directora d'Es Baluart Museu Contemporani de Palma; i Pilar Bonet, professora d'Art i Disseny Contemporani de la Universitat de Barcelona, crítica d'art i curadora.

La licitació es va publicar el 14 de setembre de 2021 i va estar oberta per als interessats fins al 14 d'octubre de 2021. En deu dies es publicarà la resolució definitiva i la contractació es farà efectiva a principis del mes de desembre.