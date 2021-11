El projecte europeu MEETS convoca un concurs de composició per a joves músics

'MEETS Project', finançat pel programa Erasmus+, és un projecte de caràcter interdisciplinari que integren sis socis d'Itàlia, Suècia, Estònia i Espanya, entre ells, la Fundació General de la Universitat de València (UV) amb l'Orquestra Filharmònica UV.

El seu objectiu, explica la institució acadèmica valenciana, és "demostrar com la pràctica en agrupacions musicals pot ajudar els estudiants de grau a millorar en les seues habilitats transversals".

Sota aquesta premissa, MEETS ha convocat un concurs de composició per a joves compositors europeus, el tema dels quals serà les soft skills. Els candidats han d'escriure una peça inspirada en una de les nou habilitats seleccionades en el projecte: lideratge, escolta, habilitats socials, obertura a altres punts de vista, assumir la responsabilitat, capacitat per a actuar sota pressió, construcció d'equips, sentit estètic, i capacitat per a experimentar la plenitud.

Les peces presentades al concurs poden ser per a cor (mixt SATB, femení SSAA o masculí TTBB) o orquestra de cambra (plantilla instrumental màxima 2.2.2.2-2.2.0.0-timbal-entenimentades), amb una durada màxima de set minuts.

Durant el procés de composició, els concursants hauran de tindre en compte que la peça serà interpretada per un conjunt d'estudiants universitaris i ajustar la dificultat d'execució en conseqüència. Les partitures s'enviaran exclusivament per correu electrònic i hauran de ser rebudes abans del 31 de gener de 2022.

JURAT INTERNACIONAL

La participació en el concurs és gratuïta i la peça guanyadora, segons el parer d'un jurat internacional, serà interpretada per les orquestres i/o els cors del projecte MEETS, a més de registrar-se en vídeo amb una important promoció en tota Europa.

MEETS és un projecte interdisciplinari i transfronterer que té un doble propòsit d'investigació i actuació, i el seu objectiu és crear un mètode útil per al desenvolupament d'habilitats transversals a través de la pràctica musical en grup durant la vida acadèmica de l'estudiantat, és a dir, en les orquestres i els cors universitaris.

La idea central és que la música pot ser una ferramenta extraordinària per a desenvolupar les habilitats transversals dels estudiants, la qual cosa serà útil en la seua futura vida professional. Però, a més de les habilitats tradicionals (lideratge, formació d'equips, escolta...), el projecte pretén investigar si la música també pot desenvolupar habilitats més innovadores i particulars, importants per a moltes àrees professionals, com a sentit estètic, obertura a altres punts de vista, etcètera.

Formen MEETS Project sis socis de quatre països europeus: l'Almo Collegio Borromeo de Pavía (Itàlia), que és el creador i líder del projecte; la Universitat de Linköping (Suècia); la Fundació General de la Universitat de València (Espanya); l'Orquestra Simfònica de la Universitat de Tallin (Estònia); la Xarxa Europea d'Orquestres Universitàries (ENUO); i Forte Fortissimo TV (Itàlia).

L'equip ho integren, a més, 150 alumnes membres d'orquestres i cors; i, entre les seues activitats, s'han programat huit esdeveniments de formació per a estudiants i directors; un concurs per a joves compositors; i 16 concerts en viu i en streaming.