Diputados provinciales del PSdeG de Ourense llegan a Madrid para pedir "un reparto justo" de los fondos de la Diputación

Una vez en la capital, los diputados han sido recibidos por varios alcaldes y otros cargos del partido en Ourense en la Puerta del Sol.

Los diputados presentan así la iniciativa "un millón de pasos por Ourense" con la que pretenden reclamar el amparo de las instituciones estatales con el fin de acabar con ese estilo de reparto.

"Actualmente nueve de cada diez euros de esta institución acaban en municipios gobernados por el Partido Popular a través de acuerdos a dedo. Esa de una situación anómala y única en todo el Estado", han denunciado.

Es por esta razón que los nueve cargos socialistas comenzaron este miércoles una caminata de medio millar de kilómetros, en turnos de 24 horas al día, con el fin de llegar a la capital del estado antes del lunes 15 de noviembre, justo antes del debate del estado de la provincia.

DAR VISIBILIDAD

Rafa Villarino, el portavoz del grupo provincial, ha explicado que la iniciativa pretende "dar visibilidad en todo el Estado" para que "deje de estar en el anonimato" el "modelo caciquil" que aún "sobrevive en esta institución y que causa espanto".

"Queremos que las instituciones estatales sean conocedoras de los atropellos que estamos sufriendo", ha subrayado reclamando que "Ourense está harta de lo que pasa, al igual que los alcaldes, los diputados, los concejales y toda la población".

De este modo, Villarino ha criticado que el presidente que es "incapaz" de distribuir los fondos públicos de "manera objetiva, equilibrada y con criterios compartidos"; insistiendo en que "todos somos iguales y estamos hartos de ser tratados distinto por no pertenecer a una dinastía o a un partido político afín a esa dinastía".

"No hay derecho a que gente que vive en un pueblo, que no sea del PP, sea automáticamente discriminada", ha afeado el portavoz socialista calificando la situación de la Diputación Provincial como "una excepción asquerosa" que "no sucede" ni en el resto de Galicia ni en el resto de España.

Por ello, ha explicado que esta marcha reivindicativa tiene como fin último que los fondos públicos sean "repartidos de un modo objetivo de una vez por todas".