Iturgaiz dice que "huele a cambio político" y que Casado va a ser presidente "antes de lo que se piensan muchos"

Iturgaiz ha intervenido este sábado en el XV Congreso del PP de Castilla-La Mancha en Puertollano (Ciudad Real), dentro de la mesa autonómica titulada "Defensa del Estado de las Autonomías y del modelo autonómico".

En su discurso, ha advertido que el modelo autonómico y de Estado en España "corre peligro con el Gobierno de Sánchez" y, por eso, ha dicho que "hay que hacer todo lo posible, cuanto antes, por cambiar el gobierno y la alternativa es el PP".

Tras agradecer a la "familia" del PP de Castilla-La Machan su "apoyo, cariño y fraternidad" hacia los populares vascos en momentos "tan difíciles que hemos pasado por la falta de libertad" en Euskadi, ha asegurado que el PP vasco va a hacer "todo lo posible para que Paco Núñez sea el próximo lehendakari de Castilla-La Mancha".

Además, ha afirmado que "huele a cambio político" en España, que "la alternativa a ese cambio político es el PP por los desmanes que está haciendo el gobierno social-comunista de Sánchez" y que "el cambio político va a traer a La Moncloa a Pablo Casado antes de lo que se piensan muchos en este país".

Iturgaiz ha denunciado que el gobierno "socialista comunista de Sánchez" está "arrasando económica y laboralmente a España" y ha criticado que el presidente del Gobierno "no tiene escrúpulos". "Es aquel Sánchez que dijo en su día 'yo no gobernaré con los de Podemos porque no podría dormir', 'yo no indultare a los golpistas catalanes' y 'yo no gobernaré con los de Bildu', cuando esta misma semana pacta los presupuestos en Navarra", ha censurado.

Por ello, ha advertido a los votantes socialistas que Sánchez "les mintió" y que el presidente del Gobierno "y sus secuaces son los que están hundiendo a España".

Además, se ha dirigido a los socialistas de Castilla-La Mancha para recordarles que Pedro Sánchez "está gobernando con el apoyo de quienes justifican a ETA, con esos criminales asesinos que mataron a cientos y cientos de compatriotas, policías nacionales, guardias civiles, militares y tantos y tantos manchegos inocentes en este país".

Además, ha denunciado que Sánchez, gobierna, "además de con aquellos que justifican" el terrorismo "no condenan las agresiones a nuestros compañeros de las Nuevas Generaciones en el País Vasco o a otros sectores en nuestra tierra". "Gobierna con aquellos que, sin duda alguna, están detrás de los vomitivos y asquerosos recibimientos, los 'ongi etorris' que son apología del terrorismo y que detrás está Bildu, los socios de Sánchez".

Por todo ello, ha pedido a los dirigentes socialistas que no tengan "tanto trágala" y "sean conscientes de que apoyando a Sánchez, también desde el socialismo manchego, se apoya a Bildu en esos asquerosos pactos de Sánchez con los proetarras".

Por otro lado, ha reprochado al Lehendakari, Iñigo Urkullu, "el del Concierto Económico", que le diga a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "hace política neoliberal por bajar impuestos". "Pues yo me quedo con las políticas de Ayuso, que crean empleo y bajan los impuestos, porque eso es el PP y que Urkullu lo califique como quiera", ha añadido.