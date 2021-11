El transporte de mercancías de CyL reclama voz a las administraciones en la toma de decisiones medioambientales

El presidente de la Federación de Empresas del Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla y León (Fetracal), Juan Luis Feltrero, ha pedido "unidad de acción" a todos los transportistas de la Comunidad para hacer frente "a las oportunidades que se avecinan ante los cambios medioambientales para el sector, aunque también ha sido crítico con las administraciones, "por las cortapisas que fijan".

Fetracal ha reunido este sábado en Valladolid a más de un centenar de transportistas de la Comunidad para conocer el futuro medioambiental del sector. Este encuentro ha sido inaugurado por el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero; y por el director general de Transportes de la Junta de Castilla y León, Ignacio Santos.

Precisamente, este último ha destacado la "situación estratégica del sector del transporte en Castilla y León, una autonomía que tiene un importante tejido productivo que hace que este sector sea esencial" y ha recordado que el "85 por ciento de lo que se consume ha venido en un camión".

Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Enrique Cabero, ha señalado la "necesidad de medios para transformarse para afrontar el futuro", por lo que se hace imprescindible "un gran acuerdo o pactos para no ver una solución a corto plazo".

"Tenemos que conseguir que, en las decisiones que muchas vienen impuestas desde Europa, se nos oiga, se tengan en cuenta nuestras prioridades, nuestras exigencias, nuestras necesidades. Tenemos que seguir luchando como lo estamos haciendo hasta ahora", ha agregado Feltrero.

En este sentido, ha asegurado que el sector tiene que conseguir que los ayuntamientos escuchen a los transportistas "cuando ponen en marcha medidas contra la contaminación ambiental".

El presidente de los transportistas de Castilla y León también ha hecho referencia al cese de actividad convocada para el próximo mes de diciembre ante la falta de acuerdos con el Gobierno de España.

Así, además de recordar los motivos para este paro -la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones, la no implantación de Euroviñeta, la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible o la construcción de áreas de descanso seguras para los profesionales-, Feltrero ha pedido respeto a quienes culpan a las empresas de transporte de la situación en la que se encuentra el sector. "Si acusan a las empresas de la situación del sector es desconocerlo por completo", ha sentenciado.

La jornada ha sido clausurada por el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Carmelo González, y por la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, quien ha subrayado el momento "importante" pero también "muy complicado" para un sector como el de los transportistas, "tan relevante para Castilla y León".

"No olvidemos que ellos siguen siendo estratégicos a nivel de distribución y, por tanto, es importante que les ayudemos, que no les pongamos palos en las ruedas", ha aseverado, antes de reclamar al Gobierno que "no insista en aumentar los costes que tienen".

"Nos podemos enfrentar a una huelga muy importante que puede perjudicar mucho a los ciudadanos, pero que nosotros consideramos que que es reivindicativa y que muchas de las razones son importantes. El Gobierno tiene que escucharles, tiene que ayudarles", ha advertido.

MESAS REDONDAS

En esta jornada se ha celebrado una mesa redonda sobre los 'Camiones y energía. ¿Cuál es el futuro?', en el que han participado fabricantes como Scania, Iveco, MAN y Mercedes Benz, además de la compañía de energía, Energy.

En ella se ha reclamado a las administraciones una unidad de opinión para tener claro "el combustible del futuro".

La segunda de las mesas redondas ha sido sobre la pregunta si '¿Es sostenible la movilidad en las ciudades?', en la que han participado el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia; el director general de la organización patronal del transporte de la Comunidad de Madrid (CETM-Madrid), Jorge Somoza; y el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), Carmelo González.

En ella, Somoza y González han pedido "armonización" en la toma de decisiones sobre la movilidad en las ciudades, además de implementar ayudas en la renovación de flotas.