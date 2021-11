Aidmur pide a Campuzano que paralice cualquier proceso de oposición hasta la que la nueva regulación no se desarrolle

Aidmur ha pedido a la consejera de Educación, María Isabel Campuzano, "tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, UP, ERC y PNV por el cual se modifica el polémico 'Icetazo', aprobado el pasado mes de julio, con objeto de que tenga lugar un proceso transitorio y excepcional donde miles de interinos en fraude de ley pasen a ser funcionarios de carrera mediante un concurso de méritos", que paralice cualquier proceso de oposición en educación hasta que dicha nueva regulación no sea desarrollada en los términos de este acuerdo, para no perjudicar a los miles de docentes interinos en fraude de ley de la Región.