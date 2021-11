Compromís presenta una moció per a demanar a la Generalitat que regule la taxa turística a València

La moció es debatrà en el ple de novembre de l'Ajuntament de València i des de Compromís per València "esperen que la resta de grups voten a favor de la iniciativa", ha explicat la formació en un comunicat.

En el text de la moció, Compromís posa el focus en què "el turisme suposa per a qui ho rep una font d'ingressos però també un increment de la despesa derivada de l'augment de persones vivint i consumint recursos en la ciutat".

El debat entorn de la taxa turística es basa, explica la moció, a determinar si l'augment de la despesa que es deriva de l'activitat turística ho han d'assumir íntegrament els valencians o si per contra han de comptar amb l'aportació de les persones que visiten la ciutat.

Compromís defèn que aquest impost és una mesura instaurada "en centenars de destinacions de tot el món, incloent algunes ciutats i comunitats autònomes d'Espanya, per la qual els turistes realitzen una xicoteta aportació per a ajudar a sufragar les despeses que genera la seua visita".

La coalició ha al·ludit al fet que l'acord de govern del Rialto, en el punt 26, contempla "un impost turístic progressiu que permeta a l'Ajuntament de València destinar la seua recaptació per a compensar els gastos produïts per la pressió del turisme, així com per a millorar la qualitat d'aquesta activitat i promocionar i protegir els aspectes singulars de la ciutat".

Compromís per València ha remarcat que només en 2018 2,4 milions de persones van visitar la ciutat, amb un increment anual del 19% i que l'establiment d'aquesta mesura, "que amb prou faenes té impacte en el cost del preu per al turista i no afecta a la demanda, permetria comptar amb ingressos extra per a poder mitigar els impactes que es deriven de l'activitat turística, com la millora en la gestió de residus o l'accés a la vivenda".

Per açò, el grup municipal espera que la resta de forces polítiques amb representació en l'Ajuntament de València voten a favor de la iniciativa i es puga engegar pròximament.