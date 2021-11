Amenábar destaca "la frescor" de Berlanga i assegura que ha sigut "referent" per als actors de 'La Fortuna'

Amenábar, el dibuixant Paco Roca i el productor Fernando Bovaira han mantingut aquest divendres a València una trobada en la qual han donat a conéixer el procés creatiu d'adaptació del còmic 'El tesoro del cisne negro' en la sèrie 'La Fortuna', una producció "exemple de com David li guanya a Goliat", amb un component de "homenatge 'tintinesco'", que "fon dos mons, l'anglosaxó i l'espanyol", i els actors del qual prenen "com a referent" a Luis García Berlanga.

Així ho han manifestat durant el debat 'Tendències de la producció de ficció l'espanyola', celebrat en La Filmoteca de València, on el director ha ressaltat la seua afició a les pel·lícules en versió original, fins al punt en què ha confessat que és "incapaç de veure una que estiga doblada" sempre que tinga "l'oportunitat de veure-la en versió original".

La sèrie, dirigida per Amenábar, produïda per Bovaira i Movistar+ i basada en el còmic del valencià Roca, té el seu inici en el saqueig del tresor submarí trobat a la fragata espanyola 'La Fortuna', afonada en aigües de l'estret de Gibraltar per vaixells anglesos a principis del segle XIX.

A més, es tracta de la primera adaptació de material no original i la primera sèrie que ha realitzat Amenábar, qui ha destacat que era "just el projecte" que li "venia de gust fer". "Vam dubtar si seria pel·lícula o sèrie, però tenia clar que aquest seria el meu pròxim projecte", ha expressat.

Durant sis capítols, de 45 minuts, els personatges del còmic es traslladen "a una altra dimensió, ni millor ni pitjor", una situació que, per a Roca, és "molt curiosa", en no estar "acostumat" a veure com les seues creacions de dibuix "cobren vida". "És com Frankenstein, fas un ninot i de sobte té vida", ha puntualitzat.

L'il·lustrador, que ha confessat que quan Amenábar es va posar en contacte amb ell per a dur a terme la producció va ser "un 'subidón' i una emoció enorme", ha ironitzat: "Calia donar-li fredor, com si estigueres acostumat".

"COMPLICAT" RODATGE

Durant el debat, el castellonenc Fernando Bovaira ha incidit en el "complicat" procés de rodatge, dut a terme en plena pandèmia, un fet que va obligar a modificar la planificació inicial i a gravar pràcticament de forma íntegra la sèrie a Espanya. En aquest sentit, ha posat en valor el treball d'Amenábar, qui "ha aconseguit conjuminar i fondre els dos mons, l'anglosaxó i l'espanyol, de manera que resulte que tinga unitat de to". "Per a això es necessita precisió en la direcció i hi ha pocs directors que ho facen. I Alejandro ho fa amb mestratge", ha destacat.

"Vam haver de renunciar a diverses coses però, si haguera de tornar a decidir, triaria aquest pla alternatiu, perquè no hi ha res com rodar al costat de casa", ha assegurat Amenábar, que ha destacat l'"oportunitat" que va suposar la pandèmia per al projecte, malgrat que durant la gravació va arribar a sentir-se "pràcticament apartat del món". "Ens sentíem afortunats d'eixir a rodar quan mitja Espanya estava confinada", ha valorat.

"MOLT FIDEL" Al CÒMIC

El director ha afirmat que ha tractat de ser "molt fidel a l'esperit del còmic", "potenciant" l'humor del mateix, "sempre com a referent", encara que amb el "repte" afegit de trobar a un adequat repartiment actoral que encarnara als personatges i "portant al seu terreny" la producció. "En tota la meua vida he tingut la sensació de fer el que volia, sempre he sentit eixa llibertat creativa", ha rememorat.

Amenábar ha subratllat que durant tot el procés de 'La Fortuna' ha tractat de ser també "fidel" a si mateix, encara que "cal fer canvis, però no rebutjar allò que està bé", motiu pel qual la sèrie "té tot el que té de bo el còmic".

En aquesta línia, ha reflexionat sobre les noves tendències cinematogràfiques i de sèries: "Tinc una manera de veure les escenes, gaudisc molt veient plànols generals. Els primers plànols tenen sentit, però seria una bogeria que totes les sèries estigueren condicionades per açò, només falta fer-les en vertical perquè es vegen en Instagram".

Paco Roca ha valorat que, encara que el còmic i l'audiovisual siguen mitjans "molt diferents", a les persones a les quals li agrada el primer "els ha agradat la sèrie". "Per molt que hi haja gent que diu que el còmic és el germà pobre del cinema, poc té a veure. En el còmic, tot passa pel cap del lector, sempre hi ha diferències", ha incidit.

El dibuixant ha destacat que la sèrie és "una hiperlectura del còmic", del que "manté tota la seua estructura", encara que "aporta coses noves". "Hi ha parts en les quals s'ha intentat mantindre l'esperit d'aventura. Que es mantinga el suspens no era fàcil i s'aconsegueix", ha valorat.

BERLANGA, "REFERENT"

En el marc de l'any que commemora el seu aniversari, el cineasta valencià Luis García Berlanga és precisament "referent" en aquesta producció audiovisual, fins al punt en què és "exemple per a la interpretació dels actors".

"El que millor desenvolupava aquesta forma d'explicar històries era Berlanga. Passa del drama a la comèdia d'una escena a una altra i, quan acaba, no saps si has de riure't o plorar, això és la vida", ha incidit Paco Roca.

La sèrie, a més, relata "pràcticament el que va succeir", però "des d'una altra perspectiva, des del costat que mai és protagonista", amb pinzellades d'intriga política. "Tot el que hi ha darrere que no està tan allunyat de la realitat", han apuntat Amenábar i Roca, dos "humanistes de la mateixa generació que compartixen una visió similar de la vida".