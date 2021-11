El Sergas detecta "ya" brotes "autóctonos" en Galicia, que aumentó su incidencia un 99,7% en tres semanas

"Aunque como siempre, comienzan siendo importados, ya estamos detectando brotes que se desarrollan completamente en Galicia, que ya no son importados, lo que viene a incidir en mantener la prudencia", ha señalado Comesaña, en declaraciones a los medios, en Lugo, en las que dijo que en Ourense se "concentra" el mayor número de brotes, aunque hay en toda la geografía.

El titular de la Administración sanitaria gallega ha avisado de que se están detectando brotes en cenas, fiestas, en las celebraciones de los últimos días. "Tenemos por delante otras fiestas", ha recordado, antes de volver a insistir en que se mantenga "el criterio" de prudencia y "sentidiño" que ha caracterizado a los gallegos, dijo.

Comesaña también ha pedido "reducir en la medida de lo posible" las agrupaciones de gente, usar la mascarilla en los interiores, las medidas farmacológicas y animar a las personas que no se vacunaron, aunque Galicia es la primera en pauta completa entre población diana, a acudir a los puntos de vacunación.

INFORME DE SAÚDE PÚBLICA

En el informe de la Dirección de Saúde Pública con fecha del 9 de noviembre, se detecta que el número de casos nuevos "vuelve a aumentar" y se observa que desde el 17 de octubre, la tendencia de la incidencia también aumenta, con un porcentaje diario de 5,5 por ciento frente al descenso más o menos acelerado que se observó a partir del 21 de julio.

La incidencia acumulada a 14 días, con fecha del 8 de noviembre, se situó a 28,68 casos por cada 100.000 habitantes (es mayor a 12 de noviembre, que supera los 34 casos), frente a los 14,36 casos por cada 100.000 habitantes del 17 de octubre, lo que supone un incremento del 99,7 por ciento.

El número de ayuntamientos sin casos también está disminuyendo, es decir, el número de municipios con casos está en aumento. A 7 de noviembre, el número de ayuntamientos sin casos a 14 días era de 186 frente a los 214 del 17 de octubre. A siete días, el número de ayuntamientos sin casos era de 219, frente a los 252 del 17 de octubre.

En cuanto a la incidencia por grupos de edad, el informe destaca que la población no susceptible de estar vacunada por no estar aprobada para esas edades (de 0 a 11 años) es la que presenta "la incidencia más elevada", aunque no ha difundido el dato, mientras que le sigue el grupo de 70 a 79 y el grupo de 40 a 49 años, sin que se detalle la relación de esta cuestión, puesto que estos dos grupos tienen porcentajes muy altos de vacunación (el más bajo es el de entre 40 y 30 años).

El informe concluye que los indicadores epidemiológicos, aunque "no son malos, están mostrando un ligero aumento, especialmente en la tasa de incidencia". Por tanto, el riego de que siga aumentando hay que tenerlo en consideración, ya que el virus sigue circulando, tanto en España como en los países del entorno.