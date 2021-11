CCOO es concentra per a exigir que la reversió de les farmàcies sociosanitàries s'inicie abans de 2022

El sindicat s'ha mobilitzat per la gestió directa del servei "davant el silenci i la passivitat mostrada per la Conselleria de Sanitat", ha afirmat en un comunicat, en el qual detalla que en 2012 va véncer el contracte de licitació i en 2018 la Conselleria d'Igualtat va plantejar que la gestió d'aquest servei estiguera en mans de Sanitat, "però a dia de hui continua la incertesa".

"Fins i tot, era un dels serveis que l'Administració pensava gestionar a través d'una Empresa Pública de Salut (EPS)", ha assenyalat CCOO, que va rebutjar aquesta fórmula perquè "no oferia seguretat jurídica plena ni garanties en la continuïtat de la gestió directa, entre altres aspectes".

Després de diverses mobilitzacions, la Conselleria va canviar de criteri apostant per la gestió directa "real" encara que "no ha anunciat quan arribarà a les farmàcies sociosanitàries", ha retret CCOO.

El sindicat "intueix" que aquesta reversió "està paralitzada per picabaralles dins del Consell, després de la no aprovació de la creació de l'EPS", ha asseverat.

Així, ha denunciat que "el personal es veu perjudicat per frecs polítics i viu en una total incertesa des que va véncer el contracte de licitació fa nou anys, respecte al seu futur professional i al manteniment de les seues ocupacions".

Aquest servei elabora, prepara i distribueix dosis unitàries de medicaments i material sanitari per a les residències.

Està en funcionament des de fa 20 anys, ha demostrat la seua eficiència en termes econòmics i és una referència clara per a la resta de Comunitats Autònomes a nivell assistencial.

Durant la mobilització, el sindicat ha sigut rebut en el Palau de la Generalitat. Segons ha explicat en un comunicat, "l'administració s'ha compromès al fet que després de la reversió de les ressonàncies magnètiques el 15 de desembre, s'inicie les negociacions i tràmits per a la reversió de les farmàcies sociosanitàries, esperant que el procés s'inicie per la via d'urgència perquè es produïsca el primer trimestre de 2022".

No obstant açò, fonts de la Conselleria de Sanitat han precisat a Europa Press que sí s'ha adquirit el compromís d'iniciar els tràmits després de la reversió de les ressonàncies magnètiques, però que no s'ha concretat els terminis ni la manera en el qual es durà a terme.