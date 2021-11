Cs llevará una iniciativa al Ayuntamiento para que instituciones usen el nombre oficial Comunitat Valenciana

"Recientemente la Mesa del Senado de España ha desestimado la solicitud de que no se tramitaran aquellas iniciativas que no denominasen a la Comunitat Valenciana por su denominación oficial, permitiendo así el uso de denominaciones no oficiales como 'País Valencià' o 'Països Catalans', ignorando de esta forma lo establecido en el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana", recuerda Giner en un comunicado.

El portavoz 'naranja' subraya que el artículo 1 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establece que "el pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro de la unidad de la nación española, como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución Española reconoce a toda nacionalidad, con la denominación de Comunitat Valenciana".

"Nuestro Estatut es fruto del consenso de las principales fuerzas políticas y obviar su contenido constituye una falta de rigor a la historia y a la identidad de los valencianos, alicantinos y castellonenses", recalca.