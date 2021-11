Oltra, a Catalá per titlar d'"aquelarre" l'acte amb Díaz: "Entre bruixa i inquisidor, tinc molt clar el meu bàndol"

Oltra s'ha pronunciat en aquests termes en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada per les declaracions de Catalá, qui com a portaveu del PP a l'Ajuntament de València i en una intervenció en el debat sobre l'estat de la ciutat quan es parlava d'igualtat, va instar l'alcalde, Joan Ribó, a donar suport "a la menor que va patir abusos" i a "deixar-se d'altres coses", en al·lusió a la condemna a l'educador social, ex-marit d'Oltra, per abusar d'una menor tutelada.

"Les feministes, ací vostés callen; amb els abusos a la menor a la qual la senyora Oltra no va protegir, vostés callen; a veure si a l'aquelarre feminista del cap de setmana es parla d'açò", va assenyalar María José Catalá, en referència a l'acte 'Otras Políticas', que se celebra aquest dissabte a València amb la pròpia Oltra; la ministra de Treball, Yolanda Díaz; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la líder de Més Madrid, Mónica García, i la portaveu del MDyC a Ceuta, Fátima Hamed.

Oltra ha subratllat que no parla de temes que no es tracten en el ple del Consell en aquesta roda de premsa, però, davant les paraules de Catalá, ha declarat sentir "molt orgull de ser feminista" i "de formar part d'aquest grup de sis dones feministes". "Si amb aquelarre ens vol qualificar com a bruixes, també molt orgullosa. He de recordar que les bruixes no trien la seua condició, els inquisidors sí, i entre ser bruixa i ser inquisidor, tinc molt clar quin és el meu bàndol".

En aquesta línia, ha volgut recalcar que València, on se celebra l'acte, "s'està convertint en epicentre on passen moltes coses bones no com abans, quan governava el PP que saquejaven les arques públiques i eren protagonistes per la corrupció del PP", mentre que ara "passen coses bones", com la designació de la ciutat com a seu dels Gay Games en 2026.