¿Es cierta la historia de Manel, el hombre que despertó tras 35 años en coma? Todas las dudas sobre el caso

La historia de Manel Monteagudo, un hombre que, afirma, tuvo un accidente en 1979 y despertó del coma 35 años después, se ha viralizado después de aparecer en numerosos medios de comunicación. ¿Pero qué tiene de cierta? Tras conocerse su relato, las redes se han llenado de dudas sobre su veracidad.

Manel, natural de Galicia, ha explicado en diversas entrevistas que, el 28 de febrero de 1979, se encontraba trabajando en un barco mercante en las costas de Irak. El compañero encargado de arreglar una pieza del buque estaba dormido y, para no despertarlo, él mismo se subió a una escalera para repararla. Fue así como cayó de una altura de seis metros, lo que, como él mismo cuenta, es lo último que recuerda.

Según relata, tras permanecer cuatro meses en un hospital iraquí, fue trasladado a España, donde pasó otro año y medio hospitalizado en A Coruña. Después, fue enviado a casa, donde su entonces novia, Conchi, le cuidó durante las más de tres décadas que estuvo en coma. Finalmente, el 15 de octubre del año 2014, Manel despertó, y Conchi, que es enfermera, siguió encargándose de su rehabilitación.

Cuando abrió los ojos, cuenta, además de descubrir que ya tenía 58 años y no 22, se encontró también con que su estado civil era casado -la única manera que Conchi, que "trajo un cura", encontró para poder cuidarlo, por la moral de entonces, que penalizaba la convivencia sin un contrato matrimonial- y que, además, tenía dos hijas, que ahora tienen 37 y 26 años.

Dudas sobre la historia

Estos dos últimos hechos han generado muchas dudas entre los usuarios de Twitter, además de la recuperación de Manel -que ahora es escritor- tras un coma tan duradero. Ante estas dudas, el hombre ha sido entrevistado en el programa 'Julia en la Onda', de Onda Cero, donde le han preguntado por alguna de estas cuestiones.

En primer lugar, el programa señala que el nombre real de Manel Monteagudo es José Manuel Blanco Castro. Sobre cómo es posible que haya tenido dos hijas durante el tiempo en el que asegura haber estado en coma, el entrevistado señala no puede hablar de este tema "por respeto" a su mujer.

En cuanto al hecho de haberse casado mientras no estaba consciente, el digital Maldita.es cuenta, tras consultar con un abogado, que debería haber otorgado ese poder a una tercera persona previamente. Manel tampoco da una respuesta muy esclarecedora en la entrevista radiofónica, donde asegura que "nos casó un cura con un notario, este último ya ha fallecido. Del cura no sé nada".

Por otra parte, fuentes del hospital de A Coruña en el que habría estado ingresado Manel han asegurado a Onda Cero que no estuvo allí, aunque en prensa no confirman ni desmienten este hecho porque "su política obliga a no dar los datos de los pacientes".

Respecto a su recuperación, en la emisora RAC1 han hablado con Joaquim Enseñat, Jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínic de Barcelona, quien ha asegurado que, en toda su carrera, no conoce ningún caso de alguien que haya estado 35 años en coma y haya despertado "de golpe". "Es muy raro que un cerebro pueda recuperarse así", ha señalado.

Por otra parte, también ha asegurado que la complejidad de cuidar a una persona que está en coma durante un largo periodo de tiempo - necesitaría una traqueostomía, alimentación por sonda, habría posibles infecciones, etc.- hace "poco creíble" que se haya encargado una sola persona, además de "lo sorprendente" de que haya podido conseguir la medicación necesaria.

Por último, Onda Cero ha hablado con un vecino del protagonista de esta historia quien asegura que, desde que tiene uso de razón, Manel "ha hecho vida normal en su casa a mi lado. Hemos tenido relación cordial, de vecinos, durante 30 y pico años" y comenta que la historia "ha impactado" en el vecindario.

Anterior entrevista

Además de las consultas, el propio Manel concedió una entrevista en el diario La Voz de Galicia en 2019, donde él mismo cuenta que, tras el accidente, estuvo en coma 64 días y luego fue trasladado, "parcialmente recuperado", al Sanatorio Modelo de A Coruña, donde estuvo ingresado 16 meses y, más adelante, ya en casa, permaneció otros 14 meses encamado.

El tal Manel Monteagudo lleva saliendo en La Voz de Galicia desde 2019, allí hablaba con matices contradictorios de "estado prácticamente vegetativo" y "amnesia" pic.twitter.com/g1PKcnACS4 — Enric Fuentes (@ilynhenke) November 11, 2021

El artículo explica que, hasta 2014, el escritor no recuerda nada debido a la amnesia, por lo que no se acuerda de haberse casado ni de haber tenido dos hijas. También señala que, durante ese periodo de tiempo hasta el año 2014, estuvo en un estado "prácticamente vegetativo".