Ayuso insta a Vox a "buscar el consenso" para los presupuestos y le pide que deje de tirarle las leyes LGTBI "a la cara"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido un duro enfrentamiento con la portavoz de Vox en la Asamblea regional, Rocío Monasterio, a la que ha emplazado a "buscar un consenso" para sacar los Presupuestos de 2022 pero le ha pedido que no le tire "a la cara" las leyes LGTBI y las políticas sobre menores extranjeros no acompañados (menas).

Ayuso ha reaccionado a la petición que le ha realizado Monasterio en la sesión de control al Gobierno madrileño de que "no tenga miedo a la izquierda" y "sea valiente" a la hora modificar las leyes de género, afrontar la gratuidad de la educación y la Formación Profesional y los problemas de seguridad en las calles de la región.

La presidenta le ha respondido que no necesita "lecciones de nadie" y le ha pedido que "no ofenda" a los homosexuales. Estas familias, según ha defendido, lo único que piden es que "con los mismos valores" se defiendan "cuestiones que afectan a sus propios hijos". "Todos tenemos que buscar el mayor consenso pero no tirarnos a la cara ni estas leyes ni el asunto de los menores acompañados", ha sostenido.

En relación a esto último, la mandataria le ha recordado que la Comunidad de Madrid "no tiene competencias en materia de seguridad", aunque den vueltas a este asunto para "sembrar miedo". Además, también ha señalado que tiene la obligación legal de acoger a los menores y darles tutela.

Por último, Ayuso ha instado a Monasterio a "buscar el consenso" y "no tirarnos las leyes a la cara". Además, ha insistido que lo único que el Gobierno madrileño está haciendo con Vox es tenderles la manos para negociar los presupuestos de la mejor forma posible.