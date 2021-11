Sanitat regula l'alimentació amb llet materna a les escoles infantils

D'aquesta manera, es pretén promocionar la lactància materna, sobretot en els primers mesos de vida, preservant sempre les condicions d'higiene i valors nutritius, i garantint que cada bebé siga alimentat només amb llet de la seua pròpia mare.

La secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro, ha destacat sobre aquest tema que el protocol "posa en negre sobre blanc una sèrie de recomanacions i mesures dirigides tant a les mares com a les escoles".

Així, ha explicat que a dia de hui, els centres decideixen, segons les seues possibilitats i de forma coordinada amb els pares, si la dona acudeix a l'escola per a donar el pit, si es trau la llet i el personal educador li la dona al bebé o, si per contra, s'interromp la lactància, que és "el menys desitjable". No obstant açò, "a partir d'ara, compten amb una guia que estableix com fer-ho, i ofereix garanties de seguretat per a les dos parts en benefici del lactant".

Respecte a la conservació, el document indica que s'han d'emprar bosses o biberons dissenyats específicament per a mantindre fresca o congelada la llet i que, a l'hora de portar-la a l'escola infantil, s'ha d'usar una nevera portàtil amb acumuladors de fred.

A més, cal entregar en el centre tants biberons com a preses ja previstes, i han d'estar perfectament identificats amb la data de consum, així com amb el nom i cognoms del lactant.

AUTORITZACIÓ D'ADMINISTRACIÓ

El protocol annexa un document d'autorització d'administració de llet materna que les famílies han d'emplenar. L'Escola Infantil, davant qualsevol dubte sobre l'estat de la llet rebuda, pot exercir el seu dret a no acceptar la seua custòdia, així com sol·licitar ajuda als professionals de Salut Pública.

L'Organització Mundial de la Salut recomana la lactància materna exclusiva durant els primers sis mesos de vida i, després, combinar la lactància amb alimentació variada que la complemente fins a, almenys, dos anys de vida pels avantatges que té tant per a la mare com per al bebé.