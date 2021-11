Mazón afirma que el retard en el Corredor Mediterrani "col·lapsa" l'economia de la Comunitat Valenciana

Així s'ha manifestat Carlos Mazón en una entrevista en el programa "El Intercafé" de Radio Intereconomía de la qual ha informat el PPCV en un comunicat. Mazón ha defès la importància del Corredor Mediterrani per al territori valencià siga competitiu i ha manifestat el seu suport a l'acte que els empresaris valencians han organitzat hui a Madrid.

"Em pareix impresentable un retard que ja fa olor de desídia. Jo esperava que amb un ministre valencià de Foment durant tants anys alguna cosa anava a millorar. Però no només no s'ha accelerat les obres, sinó que tot el contrari, més retards i baix nivell d'execució", ha manifestat. "Ja estem farts de promeses incomplides tant per part de Puig com per part de Sánchez perquè eixa falta de sensibilitat només porta conseqüències negatives a aquesta terra", ha agregat.

Segons Mazón, "aquesta falta d'iniciativa frena el creixement econòmic i la creació de llocs de treball, que tan necessaris són aquests moments". "Però és que a més, genera una major càrrega fiscal per a tots", ha afegit.

En aquest sentit, el president del PPCV, ha lamentat que hi ha "moltes visites de ministres del Govern de Sánchez que només porten males notícies per a la Comunitat Valenciana". "Venen i ens diuen que no solucionaran el problema del finançament, venen a dir-nos que ens retallen l'aigua que necessiten els nostres regants. Doncs bé, és millor que Puig els diga que no vinguen perquè cada visita d'un ministre a aquesta terra ens ix molt car a tots els ciutadans", ha agregat.

"M'agradaria que el govern d'Espanya accelerarà aquesta infraestructura, tant en pressupost com en execució de l'obra. Està molt bé anar a defensar la reivindicació dels empresaris valencians però cal fer un pas més i plantar-se davant Sánchez per a dir-li que aquesta infraestructura necessita una embranzida important. I açò és el que hauria de fer ja Puig. No només val amb aplaudir", ha asseverat.