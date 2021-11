La Generalitat repartirà 32,4 milions en beques en 2022 perquè "cap estudiant renuncie a la universitat"

En la presentació del pressupost a Les Corts, abans de la seua tramitació fins a desembre, Pascual ha destacat l'augment de les beques en els últims cinc anys, amb la previsió de destinar 32,4 milions d'euros en 2022. D'aquesta quantitat, 31,4 milions aniran a sis modalitats d'ajudes per a l'exempció de taxes universitàries, consolidant l'augment de 500.000 euros de 2021.

Els comptes inclouen les beques salari implantades per la Generalitat en 2016, una convocatòria oberta per a tots els cursos i per a estudiants de màsters habilitantes, amb especial atenció per a víctimes de violència masclista i els seus fills i un règim especial per a estudiants discapacitats o beneficiaris de protecció internacional.

Paral·lelament, es mantenen les beques al transport amb quasi mig milió d'euros i es preveu una dotació de 600.000 euros per al programa Erasmus. Altres objectius són ajudar famílies amb rendes baixes o persones en atur a pagar la matrícula universitària, "una qüestió de justícia social".

Sobre les beques del passat curs, la consellera ha garantit que "estan resoltes i comunicades a tots els interessats" i que només "falten molt pocs expedients i s'estan resolent".

EL PLA DE FINANÇAMENT "HA DE SER JUST"

I en relació al nou pla de finançament de les universitats valencianes, Pascual ha remarcat que continuen les reunions per al seu disseny amb la intenció que estiga inclòs en el pressupost de 2023. "Ha de ser just, de compromís i de consens entre totes les universitats, i ha d'apostar per l'excel·lència i sobretot per l'empleabilitat", ha defès.

D'altra banda, en el pressupost de 2022 s'ha habilitat una línia de 23 milions, dos més que en 2021, com a compensació a les universitats públiques per la baixada del preu dels crèdits, al costat d'una nova actuació de 6,32 milions per a construir i actualitzar edificis de R+D+i en universitats i una altra d'un milió per a la promoció de doctorats en empreses.

Per a obres hi ha 4,5 milions destinats a la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I (UJI) o una ajuda de 612.000 euros per a finançar la seu del futur campus universitari de Ciències Gastronòmiques al costat de l'Ajuntament de Dénia i l'Universitat d'Alacant (UA).

El projecte pressupostari preveu 1,5 milions per a l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), amb l'objectiu de situar-la "al mateix nivell" que altres organismes de qualitat nacionals i internacionals, i 3,4 milions per a l'Institut d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat (ISEACV).

EXCEL·LÈNCIA EN LA INVESTIGACIÓ

En termes globals, la direcció general d'Universitats compta amb 1.008 milions, la partida més engrossida en el pressupost de la Conselleria de 1.255 milions (+15%). Un projecte que la consellera ha assegurat que atén les conseqüències de la pandèmia, "en un entorn encara complicat que va apuntant a la recuperació".

Es tracta del tercer pressupost d'aquest departament des de la seua creació en 2019, amb l'objectiu de recolzar la ciència, ajudar la ciutadania a "pujar-se al tren de la modernització digital", captar investigadors internacionals i despertar vocacions científiques. "Seguim amb l'obstinació d'aconseguir l'excel·lència en la investigació", ha recalcat Pascual.

Per a açò, la direcció general de Ciència i Investigació preveu gastar 98,7 milions al costat de 55 milions per a programes de R+D+i. El pla GenT, dotat amb 12 milions, segueix apostant per atraure i retindre talent internacional en les universitats públiques valencianes i centres d'investigació.

CENTRE DE L'ENVELLIMENT

Entre les partides hi ha 6,59 milions per a equipaments i infraestructures, dos milions per a projectes d'investigadors valencians i 2,5 milions per al nou centre d'investigació de l'envelliment, un organisme de caràcter internacional que pretén ajudar a millorar les condicions de vida.

També es preveu que el Ministeri de Ciència destine sis milions d'euros, al costat d'altres dos milions cofinançats per la Conselleria, per a una estratègia conjunta d'innovació en ciències marines.

En matèria d'inserció laboral hi ha línies de 2,6 milions per a fomentar l'ocupació juvenil i 9,8 milions en el programa 'Investigo' al costat del servici valencià de formació (Labora) de la Conselleria d'Economia. "Perquè sense ciència no pot haver-hi reconstrucció", ha resumit la consellera.

Per a una transformació digital "humanista i inclusiva" es destinen 23,2 milions, amb línies com 7,5 milions en adaptació d'infraestructures de telecomunicacions en edificis o 3,9 milions a polígons o centres logístics, al costat de la implantació del Projecte 42 en la Ciutat de la Llum d'Alacant en col·laboració amb Telefónica.

Finalment, la direcció general de Lluita contra la Bretxa Digital compta amb 2,1 milions (+4%) per a fomentar l'accés a internet a col·lectius vulnerables i la d'Innovació amb 9,2 milions (+35,6%) repartits en tres projectes: estratègia d'especialització intel·ligent (4,8 milions), innovació en els municipis (2,7 milions) i promoció de la cultura de la innovació.

Entre els organismes, l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) preveu 56,4 milions per a traslladar projectes a empreses, materialitzar prototips o impulsar la "compra pública innovadora" amb 3,2 milions cofinançats amb fons FEDER. I hi ha prevista una aportació de capital a la Societat Projectes Temàtics de 14,9 milions (SPTCV).

"CAROLINANUNCIS"

Després de la presentació, l'oposició ha dubtat que el pressupost puga ser realitat. Mentre el PP ha denunciat "incompliments als rectors i als universitaris" i ha qualificat a la consellera d'"alumna avantatjada de Ximo Puig amb els 'ximoanuncis'", Cs ha lamentat que Innovació siga "de les conselleries que menys innova" i Vox ha definit els comptes com un gratacel "sense diners per als fonaments".

Carolina Pascual, en la seua rèplica, ha assegurat que l'aposta del Consell pel seu departament és "ferma" i ha rebutjat les crítiques de baixa execució perquè "allò compromès en el pressupost (de 2021) és el 87%" i "garanteix que es compliran", a més de negar l'"escepticisme" per l'arribada dels fons externs de recuperació.