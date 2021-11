Investigat un home acusat d'estafar l'empresa on treballava de comercial a Cabanes

L'actuació de la Guàrdia Civil, duta a terme per efectius d'Equip ROCA de Castelló, va consistir en la investigació d'una presumpta estafa comesa després de la venda d'uns mobles frigorífics industrials per part d'un comercial de l'empresa perjudicada a una entitat coneguda a França.

Els agents, que van tindre coneixement dels fets a mitjan mes d'octubre, van aconseguir esbrinar que el comercial havia negociat la venda d'aquests mobles frigorífics per més de 20 milions d'euros, per la qual cosa obtindria un gran benefici econòmic en concepte de comissions i incentius.

Com a senyal de la compra, la societat francesa va enviar a l'empresa de Cabanes 19 xecs bancaris per un valor de 300.000 euros per a començar la fabricació dels mobles.

Dies després l'empresa francesa va remetre al comercial un correu electrònic en el qual informava de la cancel·lació de les transaccions de la compra realitzada i sol·licitava a més l'import avançat per a la fabricació dels mobles. L'ara investigat va ocultar aquesta cancel·lació al propietari de l'empresa, per la qual cosa es va continuar amb la producció.

És en eixe moment quan el comercial de l'empresa de Cabanes va començar a generar correus electrònics fraudulents, els quals remetia a la seua empresa simulant la continuïtat de les negociacions amb la companyia francesa.

Continuaven les tasques de producció dels mobles frigorífics industrials per a no perdre la compensació econòmica generada per la venda d'aquests articles mentre que, al seu torn, causava un gran perjuí econòmic, doncs va deixar la seua empresa un estoc de mobles frigorífics valorats en més 10 milions d'euros de preu de cost sense poder posar-los en el mercat per les peculiaritats de les mesures sol·licitades.

Durant la investigació, els guàrdies civils van realitzar diverses perquisicions, així com l'anàlisi minuciosa dels documents aportats pel denunciant, i van aconseguir identificar el presumpte autor de l'estafa, un home de 43 anys, treballador de l'empresa de Cabanes, que està sent investigat pels fets.