Cvirus.- La Comunitat Valenciana notifica 282 contagis i quatre morts

D'aquesta manera, la xifra total de positius se situa en 517.836 persones. Els nous casos per províncies són 64 a Castelló (55.107 en total); 104 a Alacant (189.837) i 114 a València (272.891) i la xifra de casos no assignats es manté en una. Per la seua banda, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.863: 858 a la província de Castelló, 3.022 a la d'Alacant i 3.983 a la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 217 persones ingressades, 43 d'elles en la UCI: 64 a la província de Castelló, 5 en UCI; 82 a la província d'Alacant, 25 d'elles en la UCI; i 71 a la província de València, 13 en UCI.

A més, s'han registrat 232 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 518.101 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 54.920 a Castelló, 189.555 a Alacant i 273.570 a València. El total d'altes no assignades es manté en 56.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.317 casos actius, la qual cosa suposa un 0,63% del total de positius i no s'ha notificat cap brot de 10 casos o més.