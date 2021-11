El "drama molt còmic" 'Les Saurines' arriba al Teatre Rialto de València

Arianne Algarra, Raúl Ferrando, Empar Canet, Cristina García, Sergio Ibáñez, Estela Martínez, Fernando Soler i Begoña Tena integren el repartiment d'aquest muntatge, el procés del qual de producció s'ha dut a terme en la ciutat de Castelló. La seua estrena va ser el passat 30 d'octubre en el Teatre Principal de la capital de la Plana i, posteriorment, ha estat en el Teatre Arniches d'Alacant, on el passat 5 de novembre es va representar inaugurant la XXIX Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.

'Les Saurines' és una comèdia molt dramàtica i un drama molt còmic, que ha pres la seua forma definitiva a peu d'escenari durant els assajos i amb la generosa col·laboració de tots els intèrprets", explica la seua autora i directora, Mafalda Bellido.

Narra la història d'un poble de l'interior de Castelló que s'ha quedat sense aigua, un tema "molt actual". També és la història dels seus camps, dels seus cultius i del llegat d'unes dones i un pèndol que travessa unes quantes generacions. I, igualment, del que està amagat, dels secrets de família que al final acaben eixint, inevitablement, a la llum, com l'aigua d'un brollador.

Tot va nàixer d'una pregunta: per què una dona capaç de trobar aigua no vol compartir la que té quan la sequera castiga el seu poble? I també d'un objecte, un pèndol que hi havia a casa de l'autora, que apreciaven especialment el seu avi i el seu pare, i ara ella, encara que cap dels tres havia sigut zahorí.

En aquesta obra plena de secrets, el públic descobrirà la resposta, que es troba "en l'amor a l'aigua i en el cada vegada més necessària cura de la naturalesa". "Però la resposta també és una cerca de la pròpia identitat i del pes que el llegat familiar té en les nostres accions, quan a voltes ens lliga i ens impedeix avançar", conclouen des de l'IVC.