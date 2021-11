Fernández celebra su primer acto en Camas con idea de "cohesionar y unir" para "sembrar el futuro" del PSOE

El acto ha sido celebrado en el Jardín Botánico El Arboreto, en Camas, donde también participaron Rocío Míguez, secretaria de Organización de Juventudes Socialistas de Camas, y Miryam Díaz, vicesecretaria General de la Agrupación Socialista de Pino Montano.

Míguez, que fue la primera en tomar la palabra, apostaba por "la unión y la fuerza para conseguir un PSOE fuerte en Sevilla que mejore la vida de la gente".

La vicesecretaria General de la Agrupación Socialista de Pino Montano, por su parte, rememoraba el primer contacto con Javier Fernández, recordando que "ya por entonces se veía su implicación, su capacidad y su altura de miras", exponiendo que "para alcanzar los retos, reinventarse y estar al lado de la gente, hace falta un alcalde, que sabe perfectamente a lo que nos enfrentamos".

Se refería al futuro del PSOE: "estamos sembrando lo que será el PSOE de los próximos 30 años, sentar las bases para legar a las generaciones venideras un partido mejor, que llevará implícito una sociedad mejor".

LAS MUESTRAS DE APOYO

Javier Fernández, para terminar, tomaba la palabra señalando que afronta este proceso, -al que también concurre como precandidata la exalcaldesa de Castilleja de la Cuesta Carmen Tovar-, "después de una profunda reflexión avalada por las continuas muestras de ánimo y por un gran caudal de respaldo de muchos compañeros y compañeras, desde militantes de base a numerosos alcaldes, alcaldesas, secretarios y secretarias generales", que le "han transmitido confianza, ideas y fortaleza para un liderazgo llamado a sembrar el presente y futuro del gran PSOE de Sevilla de los próximos años".

"Yo soy uno de los vuestros", destacaba. "Soy militante y alcalde socialista, y va a ser la primera vez que un alcalde sea secretario general del PSOE en Sevilla". "Soy inconformista, exigente, no me gustan las cosas fáciles y sé de la dificultad del momento". "Si estamos unidos y demostramos la fuerza de Sevilla, vamos a llevar a Juan Espadas a la Junta de Andalucía", agregaba.

El lema de la campaña será 'La fuerza de Sevilla', al que Fernández se refiere explicando que "se trata de canalizar la fuerza, la inteligencia y las propuestas de la militancia para solucionar los problemas actuales con iniciativas de progreso que mejoren la vida de la gente".

Fernández ha llamado a "aprovechar la fuerza de este partido centenario para impulsar desde Sevilla un proyecto creíble, con una sólida vocación de gobierno y que conecte con la ciudadanía porque sea precisamente la organización que más se parece a Sevilla". "La fuerza de Sevilla es clave en la recuperación de una confianza de mayorías, pero básicamente para hacer realidad nuevas transformaciones imprescindibles para el interés general de Sevilla".

"VENGO A COHESIONAR"

El precandidato incidía que, "independientemente de los procesos internos, de la candidatura que finalmente fuera elegida, yo siempre volvía a mi pueblo a trabajar con lealtad para el partido". Al respecto, "pedía unidad, porque todos somos socialistas": "Vengo a cohesionar, a unir y a remar en una misma dirección, siendo uno más entre vosotros y vosotras", ha aseverado.

Fernández agradecía además el apoyo "sin pedir nada a cambio". "No voy a comprar ningún apoyo prestado, el apoyo debe ser al proyecto socialista, sin chantajes y sin personalismos". "Quiero tender la mano a todo el mundo para ser el motor de la provincia y poder cambiar la vida a la gente, reilusionar a los 10.000 militantes socialistas de Sevilla, porque con ello reilusionaremos a la ciudadanía sevillana y andaluza".

Así, apostaba por la "construcción de un PSOE con voz propia, crítico y autocrítico, poniendo por delante el proyecto para Sevilla, pero con lealtad absoluta a Pedro Sánchez y a Juan Espadas". También adelantaba la creación de una secretaría específica para aquellas agrupaciones locales socialistas "que no están en el gobierno de sus ayuntamientos, para que tengan todo el apoyo de su partido".

Para finalizar, Fernández interpelaba a los asistentes dejando claro que no les va a "defraudar". "A mí no me interesa el poder por el poder, lo que quiero es que todos y todas, sin pedir nada a cambio, hagáis más rico al PSOE, para poder cambiarle la vida a la gente". "Cada aval es una ilusión, un compromiso para que el PSOE gane el presente y, con ello, el futuro", remachaba.