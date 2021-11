Els sindicats xifren en un 100% el seguiment de la primera jornada de vaga en Pilkington

20M EP

NOTICIA

El sindicat CCOO ha xifrat en quasi un 100 per cent el seguiment de la primera jornada de vaga en la planta de Pilkington a Sagunt (València) iniciada pels treballadors per a protestar contra l'obertura de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que ha presentat l'empresa per a dur a terme 116 acomiadaments en la fàbrica i tancar la línia de laminatge.