Mazón, "dolgut" amb les crítiques de l'oposició per ser Rei Mag 2022: "No crec que haja de demanar perdó"

Així s'ha expressat en declaracions als mitjans en la Diputació d'Alacant en ser preguntat per les crítiques de PSPV, Compromís i Unides Podem en l'Ajuntament després del seu nomenament com a Rei Gaspar. Sobre aquest tema, ha defès que altres presidents de la Diputació i alcaldes també han ostentat aquest càrrec i ha lamentat que "de sobte" es veja "obligat" a traslladar un currículum "del que he fet per la meua ciutat tota la vida": "Això no m'ho esperava".

"Estic una mica sorprès per les declaracions que alguns polítics de la meua ciutat han fet pel que fa a aquest nomenament. Porte tota la vida vinculat a la festa i les tradicions de la meua ciutat, com ho ha estat tota la meua família sempre, per la qual cosa aprofite per a dir que és un honor i un orgull poder representar als Reis Mags", ha assenyalat Mazón, qui ha insistit que es tracta d'un nomenament "a títol personal, no pel fet de ser president de cap partit ni president de la Diputació".

"Per tant, estic molest, m'ha cridat l'atenció que alguns han criticat el fet que siga el president de la Diputació, perquè hi ha hagut presidents de la Diputació de tots els colors polítics que han sigut Reis Mags a Alacant", ha afegit.

De la mateixa manera, ha ressaltat que hi ha hagut alcaldes que s'han "autonomena" Reis Mags i açò ha ocorregut des dels anys 80. No obstant açò, ha agregat que no vol "polemitzar amb aquestes coses". "De veres que estic una mica dolgut a nivell personal perquè jo tinc tanta il·lusió com qualsevol xiquet que vaja bé la Cavalcada de Reis i donaré el millor de mi mateix perquè tot isca bé com sempre he fet", ha assegurat.

"Em dona molta pena i, en fi, no em crec més que ningú, però no crec que tinga cap impediment després de tota una vida, ja 47 anys en la meua ciutat lluitant per la meua ciutat, ni crec que haja de demanar perdó per un honor tan immens i tan bonic que em tocarà viure. M'agradaria que tots ho visqueren igual però es veu que no és així, què li anem a fer", ha manifestat.

Per la seua banda, l'alcalde Luis Barcala, també en declaracions als mitjans en la seu ciutat d'Alacant de la UA, ha assenyalat sobre aquest tema que es tracta d'una polèmica "interessada" i "insignificant" perquè es tracta del quart president de la Diputació que ostenta aquest càrrec.

"Jo no faig valoracions de les crítiques dels altres. És el quart president de la Diputació que ostenta el càrrec de Rei Mag. Alcaldes d'Alacant també, jo recorde que quan Ángel Luna es va autonomenar Rei Mag i va nomenar a Mira-Perceval", ha insistit el primer edil, qui ha afegit que Mazón és el president de la Diputació, regidor en l'Ajuntament i alacantí.

"S'HAN TORNAT UNS PURISTES"

"No és la primera vegada i no entenc la polèmica excepte per l'interés d'aquells que són sempre els que critiquen el Nadal, els que no volien el Nadal, els que el desmuntaven i el desmunten i ara s'han tornat uns puristes", ha ressaltat.

Així, ha finalitzat que el tema "no té més polèmica que la que es vullga organitzar i la que vullguen donar uns altres" perquè hi ha "mèrits més que suficients" perquè Mazón ostente el càrrec. Igualment, preguntat sobre si es tirarà arrere amb el nomenament, ha afirmat que no té motius.