Detingut un home mentre tractava de vendre droga prop d'un col·legi a Vinaròs (Castelló)

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 29 anys que va ser sorprès 'in fraganti' mentre suposadament tractava de vendre droga en una zona propera a un col·legi a Vinaròs (Castelló), segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Els fets van succeir el passat dia 4 de novembre i van ser els guàrdies civils que es trobaven realitzant tasques per a previndre el trànsit il·lícit de substàncies estupefaents en la localitat quan, prop d'un centre educatiu de la localitat, van sorprendre a una persona que presumptament tractava de realitzar un 'pase' de drogues.

Els agents, que van aconseguir evitar la venda, es van confiscar de 13 bossetes que portaven a l'interior marihuana preparada per a la seua venda i distribució, diners en metàl·lic i una bossa més gran que portava amagada en l'interior del ciclomotor i que contenia marihuana, per la qual cosa van aprehendre un total de 158 grams d'aquesta substància.

Per tals fets la Guàrdia Civil va procedir a la detenció d'aquesta persona com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. El detingut, amb les diligències instruïdes, va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 de Vinaròs.