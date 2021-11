CSIF exigeix que tornen a realitzar-se les PCR a l'aparcament del Peset pel "perill de contagi"

La central sindical ha traslladat aquesta proposta davant "perill de contagi en conicidir persones que donen positiu amb usuaris de les consultes". Les proves, des d'octubre, es duen a terme en la primera planta de consultes externes, segons ha detallat el sindicat en un comunicat.

CSIF ha incidit que durant octubre a l'hospital Doctor Peset s'han realitzat 1.939 proves PCR a usuaris, "de les quals fins el 331 s'han dut a terme ja a l'interior del recinte".

Al seu juí, "existeix gran risc de contagis en realitzar-se en un espai tancat". Per açò, ha demanat que aquestes proves es reprenguen "en la caseta de l'aparcament de l'hospital, on s'estaven fent fins al dia 22 d'octubre".

CSIF ha insistit en eixe factor de risc, ja que en l'actualitat qui es desplace per a PCR ha de "endinsar-se a l'interior de l'hospital i arribar fins a consultes externes, on comparteix espai amb desenes de pacients que acudeixen per diferents patologies".

El sindicat ha lamentat "la falta d'informació sobre el canvi en el local per a realitzar PCR i els motius per a haver-ho dut a terme". Així, ha reclamat a la direcció del centre que "done instruccions amb la finalitat de que les proves tornen a fer-se la caseta de l'aparcament".