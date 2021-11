Detingut a Elx per interrompre unes noces en una mesquita i amenaçar i insultar els presents

20M EP

La Policia Local ha detingut a Elx (Alacant) a un home de 34 anys per un delicte d'odi per irrompre en una mesquita i proferir amenaces i insults als presents. El jove va ser arrestat i traslladat a dependències policials, on va continuar dirigint amenaces cap a la comunitat musulmana en presència dels agents.