Treballadors de Pilkington aniran a la vaga del 8 al 19 de novembre per a protestar contra l'ERO

En aquest escenari, l'última Assemblea General de treballadors ha votat a favor, amb un 92,5% dels assistents, d'anar a la vaga des de dilluns que ve 8 de novembre a les 10.00 hores i fins al dia 19 en el torn de nit.

La convocatòria de vaga s'ha realitzat oficialment fins al dia 3 de desembre, incloent en les últimes setmanes un increment en les hores de vaga, per si fora necessari i així ho decidira l'Assemblea General de treballadors i treballadores en pròximes convocatòries, ha explicat el Comité d'empresa en un comunicat.

Els representants dels treballadors exigeixen que es complisquen estrictament les obligacions legals, "ni una més ni una menys", de manera que no es facen hores extraordinàries, ni canvis de torn fora de termini, ni que es vinga a treballar si es comunica fora de termini "i davant qualsevol dubte, cridar el Comité de Vaga, que davant qualsevol irregularitat emetrà la corresponent denúncia", ha assegurat.

"GRAN MANIFESTACIÓ" EL 23 DE NOVEMBRE

Davant aquesta situació, CCOO ha convocat també una manifestació per al pròxim 23 de novembre "en defensa, no d'uns llocs de treball, sinó del futur de la Comarca i la seua Indústria", ha informat el sindicat en un comunicat.

Per a CCOO "aquesta lluita desgraciadament no és nova i aquest nou atac al teixit industrial i econòmic de la comarca del Camp de Morvedre tindrà una resposta contundent per part del conjunt del sindicat".

En la seua opinió, "el plantejament que realitza la direcció de deixar caure un part de la planta, amb l'excusa que l'altra part pot ser rendible, és una mera enganyifa". "No es pot sostindre el futur sobre els acomiadaments d'una part de la plantilla".

El sindicat assenyala que "ara mes que mai en un procés de recuperació econòmica després de la pandèmia s'ha de defendre la indústria i evitar les deslocalització especialment quan les ajudes europees per a impedir la fallida industrial estan mes presents que mai.

Al seu entendre, és "inacceptable" el trasllat de producció a altres plantes del Grup, i per tant creu que la Direcció general de Treball, la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Sagunt "ha d'impedir aquesta descaradura".

El sindicat recorda que "una vegada més aquesta comarca veu en perill una de les seues indústries sobre la base de plantejaments polítics que no industrials tal qual va ocórrer amb Thyssen quan va decidir tancar les plantes fora d'Alemanya o com Bosal que va tancar la planta malgrat ser rendible econòmicament.

Des de CCOO avisen que amb la resta de sindicats "plantaran batalla a una multinacional que pretén deslocalitzar la producció i deixar la comarca sense indústria" i que segons denúncia, ara "pretén canviar el calendari de produccions amb la pretensió de minimitzar l'impacte de la vaga".