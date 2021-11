Oltra dice que las cuentas del Consell responden a las necesidades: "Se han hecho los presupuestos que hacen falta"

Del mismo modo, ha reivindicado una "financiación justa" para la Comunitat porque "se debe procurar la reactivación económica y social" y, por tanto, se necesitan "refuerzos e ingresos adicionales". Además, ha confirmado que el Consell apoyará la concentración del día 20 de noviembre para exigir 'Un Finançament just'.

Así se ha pronunciado en Alicante en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell interrogada por las críticas de la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, a la inclusión de una partida reivindicativa en los presupuestos autonómicos de Andalucía y el paralelismo con las cuentas de la Generalitat.

Cuando se le he planteado si esperan que se pueda producir alguna alegación del Gobierno, Oltra ha respondido que "hay una serie de necesidades" que se deben abordar en los presupuestos porque "es lo que se necesita, y más en un escenario donde tenemos que consolidar y reforzar servicios públicos porque todavía estamos en un escenario pandémico, aunque en mejores condiciones que hace un año".

"Para eso se necesita un sistema de financiación justo y una compensación de la deuda acumulada en la Comunitat Valenciana debido a la infrafinanciación. Esto no es porque gastemos más que el resto, seguimos estando por debajo de la media, pero no es que gastemos nosotros mucho, es que ingresamos poco porque está mal redistribuido, está injustamente distribuido y no se atiende los principios constitucionales cuando hablamos en términos de financiación", ha expuesto Oltra.

"Se han hecho los presupuestos que hacen falta", ha insistido Oltra, que ha preguntado que, en caso contrario, se les explique "a qué chicos o chicas sacamos del colegio".

Igualmente, ha incidido en que la Constitución dice "claramente" que las comunidades "necesitamos un nivel de financiación suficiente", y a su juicio "hay unos desequilibrios y unas diferencias que no se sostienen y que supone una discriminación para los valencianos y las valencianas".

"Vamos a seguir reivindicando que se cumpla la Constitución en la parte de una financiación suficiente y justa para las comunidades autónomas", ha agregado.

Interrogada por el apoyo del Consell a la manifestación del próximo 20 de noviembre por una financiación justa ha recordado que el ejecutivo autonómico ya lo hizo en la que se celebró en 2017. "Y ahora también lo haremos, entre otras cosas, porque es una movilización unitaria de los agentes económicos y sociales y de todos los partidos democráticos de les Corts Valencianes", ha detallado.

"Por tanto, ahí estará también el Consell sin ninguna duda para defender los intereses de los valencianos y valencianas porque al final, la financiación, no nos olvidemos, es lo que permite tener servicios públicos de Sanidad, Educación, de Servicios Sociales, de creación de empleo, de órganos judiciales, de Cultura, de Medio Ambiente o de Transición Ecológica (...) todo eso es lo que nos permite una financiación justa", ha detallado.

Así las cosas, ha recalcado que "todo eso se tiene que pagar", por lo que ha señalado que "es un objetivo de primer orden de este Gobierno, y de los valencianos y valencianas, tener una financiación justa". "Nosotros lo hemos dicho muchas veces: no queremos ser más que ninguno pero estamos hartos de ser siempre los últimos", ha zanjado.

ALICANTE

En su intervención, Oltra ha resaltado algunas de las inversiones que contemplan los presupuestos para la provincia de Alicante, como los 11,7 millones para finalizar el tramo del Tram de Benidorm-Dénia, porque "es una necesidad de movilidad sostenible que tenemos con las comarcas alicantinas".

Así como otros 23 millones para la Vía Parque, un millón para la transformación del Estadio José Rico Pérez en un espacio de uso deportivo, cultural y de ocio; también 17,4 millones para construcciones de centros de salud; 5,5 para la reforma de cine Ideal y, por último, ha destacado el 41% de las inversiones de centros educativos en la provincia de Alicante.