L'Almoina escometrà una "remodelació integral" de les seues instal·lacions i un "canvi radical" de la seua museografia

Així ho ha anunciat aquest divendres la regidora de Recursos Culturals de l'Ajuntament de València, Glòria Tello, després que la Junta de Govern Local aprovara divendres passat els dos projectes que se'n duran a terme amb l'objectiu d'obrir una nova etapa en el museu que pose fi a un goteig de reparacions que des de 2016 han requerit una inversió global de 500.000 euros.

La regidora ha explicat que després d'encarregar estudi per a conéixer la situació del recinte, l'empresa LEING S.L. i l'arquitecte Carlos Campos van elaborar un informe diagnòstic que va motivar unes primeres actuacions en matèria d'impermeabilització i restauració de murals afectats.

A mitjà termini, es plantejaven altres actuacions que seran les que ara es duguen a terme. Per a açò, s'ha aprovat contractar, amb un pressupost de licitació de 38.522 euros, la redacció del projecte bàsic, el projecte d'execució i de redacció d'estudis de seguretat i salut per a la reparació de filtracions d'aigua de la coberta, per a l'adequació de la climatització i per a la il·luminació exterior del museu.

Aquest contracte es tramitarà mitjançant un procediment obert i l'empresa que resulte adjudicatària tindrà 5 mesos per a presentar la seua proposta definitiva, que ja determinarà el cost de les obres i el termini d'execució. Atés que es tracta d'unes obres en un jaciment arqueològic, s'exigeix a les empreses que es presenten, experiència professional en la redacció de projectes relacionats amb intervencions en àmbits arqueològics i en rehabilitació d'edificis BIC o BRL.

A més, es contractarà l'elaboració d'un projecte per a canviar totes les llums del museu halògenes a LED, previsiblement abans de final d'any.

UN RECORREGUT DIDÀCTIC I HUMÀ

Quant a la part museografica, es vol posar remei a un concepte "basat en sistemes audiovisuals que prompte van quedar obsolets, fins i tot alguns d'ells mai van funcionar bé", ha admès la regidora. Al setembre de 2020 es va contractar Dani Nebot -Premi Nacional de Disseny- per a l'elaboració del nou projecte museogràfic per 17.545 euros.

Ara, s'ha aprovat contractar l'execució d'eixe projecte, amb un pressupost base de licitació de 158.188,19 euros. El contracte es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat i tindrà una durada de 4 mesos.

Nebot ha explicat que el nou disseny suposarà un canvi "radical" en el recorregut expositiu que eliminarà els sistemes digitals per a incloure informació analògica (en tres idiomes) i afegir nous textos que permeten al visitant contextualitzar i "humanitzar" el que està veient amb la seua època corresponent, "amb la ciutat viscuda", ha remarcat.

L'objectiu és que tot siga "molt didàctic", que tots els materials tinguen una "identitat visual" pròpia del museu, crear una versió analògica que pervisca en el temps i "humanitzar i contextualitzar" el recorregut.

L'exterior comptarà amb una nova identitat corporativa i en la planta d'accés es modificarà l'itinerariograma per a rebre a les visites amb nous audiovisuals que expliquen la ciutat "superposada", des de l'any 138 abans de Crist fins al segle XIII. I és que en els jaciments de l'Almoina, el visitant es pot retrobar amb els orígens de València en cinc estrats: l'actual, l'època islàmica, la visigoda, la de la Roma imperial i la de la Roma fundacional republicana.

En el primer subsòl arqueològic, el mobiliari expositiu tindrà una expressió gràfica "més senzilla i sintètica" amb textos que permetran contextualitzar el que s'observa amb el seu temps. També hi haurà una zona nova amb vitrines transparents que exhibiran el repertori objectual de cada època amb la seua corresponent explicació.

Així mateix, s'exposaran recipients d'emmagatzematge amb informació sobre els seus usos i hi haurà una zona amb armes de guerra al costat d'uns dibuixos amb l'abillament propi dels guerrers de les diferents èpoques. Per la seua banda, en el segon subsòl arqueològic s'explicarà la part fundacional de València, amb panels informatius al costat de maquetes.