El PAR renovará sus asambleas locales en noviembre, los comités comarcales en diciembre y los intercomarcales en enero

Así lo han explicado el secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, y el vicepresidente, Roque Vicente, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de reunirse con militantes de Zaragoza, en su sede.

Izquierdo ha detallado que el propósito de que antes de mayo, todos los comités comarcales e intercomarcales se reúnan al menos una vez "y se pongan en marcha para empezar a trabajar en lo que más nos importa y lo que más nos interesa, que son los aragoneses".

Según ha expuesto, esta semana han celebrado reuniones en Huesca y en Montalbán (Teruel) y este jueves, en Zaragoza, para poner en marcha el aparato del partido, tras el congreso. Según los estatutos del PAR, se dispone de hasta 90 días, es decir, hasta el 24 de febrero, para renovar las asambleas y comités locales, los comités comarcales y los comités intercomarcales.

Alberto Izquierdo ha precisado que en todos los municipios de Aragón donde el PAR tengan más de un militante, se constituirá una asamblea local, que nombrará a un representante que acudirá a su comité comarcal.

Por su parte, los municipios que tengan más de cien militantes, como la ciudad Zaragoza, tienen su propio comité local, que también se deberá constituir y tendrá un representante que irá al comité comarcal.

Una vez constituidas todas las asambleas y comités locales, el objetivo es constituir los comités comarcales antes de Navidad y a mediados de enero realizar este proceso los intercomarcales, cuyos tres presidentes -de Zaragoza, Huesca y Teruel- forman parte de la ejecutiva, igual que el presidente del Rolde Choben, que también ha iniciado su proceso de renovación, que se espera que haya concluido antes de final de enero. Con eso habrá finalizado el proceso iniciado con el congreso.

PARTICIPACIÓN

El secretario general del PAR ha hecho un llamamiento a la participación. "Tenemos mucho interés en que todos los militantes del PAR que tengan ganas, quieran y les apetezca puedan hablar y expresar su opinión" y para eso es importantes asistir a las asambleas y comités locales, porque si no se constituyen, no tendrán representación en los comités comarcales, ni intercomarcales.

En el caso de estos últimos, ha recordado que si hay dos candidaturas, deberán votar todos los militantes de la provincia en sus cabeceras de comarca. A colación, ha sido preguntado por si desde la dirección del partido se podrían presentar candidatura alternativa a la actual presidenta intercomarcal de Zaragoza, Carmen Herrero, que apoyó la candidatura contraria a la de Aliaga, encabezada por Elena Allué.

Izquierdo ha definido a Herrero como una persona "trabajadora" y "que goza de prestigio entre la militancia en la provincia de Zaragoza". Ha añadido que la dirección "no tiene que plantear un candidato alternativo", sino que quiere "escuchar a los militantes" y que sean ellos "los que nos digan quién quieren que sea su presidente intercomarcal y ese será el mejor".

Además, ha asegurado que ya no detecta "ninguna parte crítica" y ha subrayado que la ponencia política y la ponencia de Estatutos se aprobaron en el congreso por unanimidad y por eso "el proyecto es el mismo", "hay contactos diarios con todo el mundo, con todos los militantes de este partido y esa es nuestra función, a hablar con todo el mundo que tenga ganas".

El dirigente del PAR ha abundado al señalar que si alguno de los denominados crítico, "palabra que no me gusta", tiene el apoyo de su territorio, "no tendrá ningún inconveniente". "Lo pasado está pasado" y "ahora toca trabajar, remangarse, recorrer las tres provincias y todo aquel que se quiera sumar estaremos encantados porque no está sobrada esta comunidad autónoma de efectivos".

Izquierdo ha esgrimido: "No es una cuestión de personas, es una cuestión de proyecto", con un partido con más de 40 años de historia, que ha de recuperar "la principalidad pérdida" y "para eso necesitamos a toda nuestra gente" e incorporar personas "con ideas, proyectos".

Según ha dicho, "no está mal opinar distinto, eso es bueno y eso es lo que requiere este partido y nuestra idea es que todo el mundo que se sienta aragonesista vea el PAR como su casa".

IMAGEN

Izquierdo si ha reconocido que en las reuniones celebradas esta semana ha detectado en algunos casos "preocupación por la imagen" del PAR, "pero no por lo que ha pasado" puesto que un partido político "tiene que tener diferencias".

Ha apelado a unirse a este proyecto a todos aquellos que están convencidos de que el PAR es "útil", "de que es el partido más importante de esta comunidad autónoma" porque "no podemos fallar a los aragoneses" ya que "a la política se viene a servir".

El secretario general ha comentado que el vicepresidente del PAR, Roque Vicente, se está encargado de desarrollar la ponencia política y habrá reuniones en el territorio todas las semanas. Este último ha apuntado, al respecto, que las iniciativas del partido "se nutren de las reivindicaciones del territorio" y, por eso "es importante ese contacto que hemos retomado, el pulso con los alcaldes", comarcas, provincias y diputaciones. "Eso va a ser lo que haga este partido fuerte y en el que los aragoneses depositen la confianza más todavía", ha estimado.

NORMALIDAD

Roque Vicente ha añadido que es la hora de la "normalidad" en el funcionamiento del partido, tanto en el ámbito orgánico, como en el "institucional, ideológico y político" porque "si en algo hemos visto es que nuestra militancia y representantes territoriales requieren de manifestaciones claras y hablar en positivo del PAR".

"Tenemos que ser capaces de aprovechar los elementos que aporta un congreso, el impulso, estímulo y las propias tensiones, que hacen activar a la militancia, compromisarios y representantes para trasladar el mensaje del PAR a todos los rincones de Aragón", ha apostillado.

En su opinión, ha quedado de manifiesto "la relevancia del PAR en esa trayectoria de más de 40 años trabajado por esta tierra y los aragoneses, siempre desde el centro político aragonés, que nadie puede cuestionar" y que ha sido capaz de crear "escenarios" de pacto, "donde posiciones antagónicas se ponen de acuerdo por el bien de Aragón", así como de desarrollar políticas "constructivas" y "establecer líneas de trabajo desde la moderación".

Roque Vicente ha sentenciado: "Si este partido no existiera, se tendría que inventar" ya que sin el PAR "Aragón no sería hoy por hoy lo que conocemos". Ha agregado que su formación enarbola "la bandera del aragonesismo y los intereses de los aragoneses, no solo dentro de la comunidad autónoma, sino que creemos en el Estado y reivindicamos el papel de Aragón en sus instituciones".

"Tenemos un largo recorrido para demostrar ese papel fundamental del PAR y para convencer a los aragoneses, en las elecciones de 2023, de que es el mejor partido para defender esta tierra".

Igualmente, ha argumentado que los cerca de 200 alcaldes y 800 concejales del PAR "representan su fuerza" y "tenemos que seguir potenciando y estimulando a nuestros representantes en las diferentes instituciones, así como a los órganos territoriales" porque "no hay uno sin otro" ya que el partido "es que el que da cobertura al trabajo en las instituciones" y es en éstas donde se pueden desarrollar los proyectos.