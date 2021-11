El Cabildo de Tenerife invierte 650.000 euros en la Escuela Comarcal de Hostelería de El Tanque

Esta infraestructura estará dedicada a la formación profesional en materia de Hostelería y Restauración, y ofertará formación especializada, reglada y no reglada, en este subsector a las personas desempleadas de la comarca Daute-Isla Baja, que comprende los municipios de Buenavista, Garachico, Los Silos y El Tanque.

"Es absolutamente necesario apoyar la formación, pero potenciando las comarcas, no siendo el resultado de una distribución caprichosa por simpatías o afinidades, y para nosotros es fundamental que esta comarca pueda contar con alternativas de empleabilidad", dijo el presidente.

La alcaldesa de El Tanque, Esther Morales, recibió en la mañana de este jueves al presidente insular, acompañado de la vicepresidenta tercera y consejera de Acción social, Marian Franquet, la consejera de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior, Carmen Luz Baso, y el consejero de Cooperación Municipal y Vivienda, Zebenzui Chinea, quienes mantuvieron una reunión junto a parte del equipo de gobierno municipal.

Morales destacó la presentación de "dos grandes proyectos" gracias a la colaboración del Cabildo de Tenerife y a la "confianza" de Pedro Martín y Marián Franquet "por acordarse de esta comarca y permitirle desarrollarse en materia de formación, y por tanto crecer en oportunidades de empleo".

12 PLAZAS MÁS DE MAYORES

Por otro lado, Martín indicó que la Residencia Geriátrica El Tanque se incorpora, por primera vez, al convenio del Cabildo con la Comunidad Autónoma en materia de dependencia y promoción de la autonomía, lo que ha permitido que se creen 12 nuevas plazas para atender a personas mayores que lo necesitan.

"No era razonable que en Tenerife hubiera centros públicos con plazas concertadas y otros no, como si hubiera personas de primera y personas de segunda categoría. Por eso teníamos que llegar a todos, especialmente en un ámbito tan sensible como es el de nuestros mayores y personas dependientes", indicó Martín.

A este respecto, la consejera de Acción Social, Marian Franquet, indicó que "por fin" se puede decir que El Tanque tiene plazas concertadas por el Cabildo de Tenerife.

"Es la primera vez que cuenta con plazas concertadas públicas, lo cual es muy significativo. Son más de la mitad de las plazas, de veinte, doce: diez plazas residenciales y dos de día", señaló.

El presidente detalló además las inversiones que el Cabildo está llevando a cabo en el municipio, entre las que figuran 234.872 euros para la puesta en marcha de un proyecto de empleo, el centro ocupacional para personas con discapacidad que se financia desde el IASS a través del convenio de dependencia y promoción de la autonomía, o las mejoras en las infraestructuras contra incendios forestales en Erjos o San José de los Llanos, entre otros.