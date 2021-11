Formoso (A Coruña) pide actualizar el Estatuto en materia de competencias locales y un nuevo pacto local de Galicia

Así, ha defendido un nuevo modelo de financiación local ante las "numerosas competencias" que la Xunta deriva a las diputaciones y municipios y, en esta línea, también ha reclamado mejoras en la autonomía de las entidades locales y un impulso a la prestación compartida de servicios.

Formoso ha llevado estas demandas a la Comisión de Presupuestos de la Cámara gallega, en la que ha explicado que las cuentas ascenderán a 189.235.000 para el próximo año, un 2,57 por ciento más que en el actual curso. Al respecto, ha afirmado que se financiarán con cargo a fondos propios, sin recurrir a crédito, es decir, "manteniendo la actual situación de deuda cero" de la institución provincial.

En su intervención, ha detallado que el plan único tiene una consignación inicial de 47,4 millones e incluirá 7 millones para gasto social en los ayuntamientos. Asimismo, ha explicado que el plan de empleo local recoge 12,6 millones de euros y los planes de mejora de la red provincial de carreteras ascienden a 14,6 millones.

Así, y en el año en que se cumplen 40 de la promulgación del Estatuto de Autonomía, González Formoso reclamó la "actualización" del este marco en su artículo 49, para una "autonomía local con un compromiso directo y vinculante de aportación de recursos a los gobiernos locales", como ya recogen otros estatutos de comunidades como la valenciana, Andalucía, Cataluña, Aragón o Extremadura.

RECURSOS SUFICIENTES

Además, ha defendido la necesidad de dotar a las administraciones locales de recursos económicos "suficientes" para "atender adecuadamente a las numerosas competencias que la normativa autonómica les atribuye" y abogó por "racionalizar, sistematizar y describir adecuadamente las competencias que la Xunta deriva a ayuntamientos y diputaciones de forma dispersa y sin financiación".

En cuanto al fondo de cooperación local, pide una asignación específica dirigida a las diputaciones, con el fin de cumplir el artículo 142 de la Constitución y "garantizar la adecuada prestación de servicios públicos, atribuidos a las diputaciones y ayuntamientos sin financiación autonómica suficiente".

"Los objetivos indicados deberían abordarse adecuadamente a través de un nuevo pacto local de Galicia que actualice la relación de competencias, que concrete las condiciones óptimas de prestación y financiación de los servicios públicos desde un acuerdo amplio de todas las formaciones políticas", ha propuesto.

EL PP LAMENTA QUE NO SE HAYAN CONOCIDO ANTES

Por su parte, el diputado del PP Rubén Lorenzo, quien no pasó por alto el proceso de primarias socialistas, lamentó que estas cuentas no hayan sido debatidas previamente en la sede provincial, a lo que Formoso le respondió que su partido "va a tener todos" los detalles de los números que se han presentado.

Además, y tras recordar que el bipartito provincial no tiene mayoría absoluta como es el caso de Pontevedra, destacó que el PP no se "opuso" a las cuentas anteriores. "Entiendo que no son tan tremendas como acaba de exponer aquí", le replicó al diputado popular.

La diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo ha remarcado, por su parte, el "apoyo imprescindible" de la Diputación coruñesa a los ayuntamientos durante la crisis derivada de la pandemia, y contrapuso ese compromiso con la "indolencia" de la Xunta. Además, la socialista, que acompañó a Formoso a su llegada a la comisión, destacó el ejercicio de "transparencia" del organismo provincial "frente a las 115 entidades instrumentales" de la Xunta que gestionan el 15 por ciento del presupuesto autonómico.

En respuesta a ella, Valentín González Formoso afirmó que "no es de agradecer", sino que su presencia era "obligatoria y más que necesaria si se cree en la coordinación" entre instituciones, posición que contrasta con la ausencia de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, quien comprometió enviar el documento de presupuestos pero declinó por carta, de nuevo, asistir a la sede parlamentaria este jueves.

Precisamente, a las 16,00 horas se reanudó la sesión de la comisión para abordar la comparecencia de la presidenta provincial de Pontevedra, la cual no se produjo.

Por su parte, el diputado Xosé Luis 'Mini' Rivas, en nombre del BNG -formación que cogobierna la institución-, ha querido a aprovechar su intervención para "reiterar que sigue pendiente en Galicia y en el Estado el debate sobre un nuevo marco institucional y competencial en el que la presencia o desaparición de las diputaciones es un objeto principal". "Más allá de la posición política", ha apuntado, las competencias de la Diputación de A Coruña tiene que atender "competencias" que, a su juicio, deberían ser asumidas por completo por la Xunta.