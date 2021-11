L'IVC trasllada aquest diumenge l'humor àcid de Xavi Castillo a Peníscola amb 'L'actualitat en 3 pataes'

Cultura, mitjançant l'Institut Valencià de Cultura, continua amb la programació de la primera temporada estable en el Palau de Congressos de Peníscola, i aquest diumenge l'humor àcid de Xavi Castillo serà el protagonista amb el seu espectacle 'L'actualitat en 3 pataes'.

El delegat territorial de l'IVC en les comarques de Castelló, Alfonso Ribes, ha valorat "l'esforç que des de Cultura s'està fent en programar activitats en el Palau de Peníscola" i ha agraït al públic el suport que està donant a les diferents propostes. L'estrena de la primera temporada cultural regular en el Palau de Peníscola va ser el passat mes d'octubre i, des d'aleshores, han passat per l'espai cultural de l'IVC Juan Echanove, espectacles familiars, cinema de Berlanga i concerts del circuit Sonora.

En aquesta ocasió, el Palau de Congressos de Peníscola rebrà a Xavi Castillo que presenta el seu últim espectacle. Després de 'Veriueu-lo Show!', i de 'Xavi Castillo News!' l'humorista valencià continua regirant el món actual, amb nous personatges, noves notícies, però amb la mateixa línia de sempre.

'L'actualitat en 3 pataes', es defineix per l'actualitat amb la sàtira i l'humor habitual de la companyia Pot de Plom. Xavi Castillo explicarà sobre l'escenari les seues reflexions entorn de les últimes notícies. Es tracta d'un espectacle canviant i amb gran dosi d'improvisació, per a riure's del que expliquen els periòdics dia a dia, i que, tal com apunta l'artista "habitualment, no resulta gens graciós".

L'espai cultural de l'IVC a Peníscola continuarà la setmana vinent amb més cinema d'actualitat. En aquest cas es podrà veure la projecció de 'El olvido que seremos' de Fernando Trueba en la qual Javier Cámara realitza una extraordinària interpretació del metge colombià Héctor Abad Gómez.

Totes les entrades per als espectacles es poden comprar en el web 'taquilla.ivc.gva.es', la nova plataforma de venda de l'Institut Valencià de Cultura.