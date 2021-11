Cvirus.- Marzà està "molt content" per la flexibilització del protocol anticovid en els centres: "Ens feia falta"

Per al conseller, "ens feia falta" donar aquest pas: "quanta més normalitat hi haja als centres educatius molt millor". Així ho ha manifestat després d'anunciar el Premi d'Honor de les Arts Escèniques Valencianes 2021, en ser preguntat per la mesura que hui entrava en vigor.

Segons Marzà, "en els centres educatius els xiquets i xiquetes i el professorat necessitava d'aquesta mesura de relaxació perquè portem molt temps ja amb mesures totalment extraordinàries". En tot cas, el conseller ha assegurat que es farà sempre "allò que els tècnics de sanitat diguen".

El titular d'Educació ha explicat que els tècnics de Sanitat han vist que era oportú donar aquest pas d'acord amb la situació de la pandèmia. A partir d'ací, la qual cosa es farà, "com sempre", en les reunions periòdiques que mantenen cada setmana amb la Conselleria de Sanitat és "anar avaluant si és possible flexibilitzar més les mesures o si per contra no es poden flexibilitzar més".

Marzà ha reivindicat que "els centres educatius han demostrat que són els espais més segurs per a la socialització dels nostres alumnes i del professorat" però cal "seguir amb la màxima prudència i fent sempre el que ens diguen les autoritats sanitàries, que és el que hem fet sempre i ha funcionat", ha sentenciat.