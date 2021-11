Bravo assegura que el personal interí de la funció pública es rebaixarà un 50%

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha assegurat que, gràcies a l'execució dels processos selectius de les Ofertes d'Ocupació Pública (OPE, per les seues sigles en castellà) de 2017, 2018, 2019 i 2020, el nombre d'interins i interines de la Generalitat es reduirà dels 9.320 actuals a 4.805, és a dir, una mica més d'un 48%.

Així ho ha anunciat durant la seua intervenció en l'obertura de les XV Jornades de Graduats Socials que se celebren a València des d'aquest dijous. En elles, la consellera ha recordat que la meta de l'administració autonòmica és "aconseguir l'objectiu marcat per la Unió Europea, de manera que la taxa de temporalitat se situe per sota del 8%. No obstant això, ha advertit, "l'actual marc legislatiu ens impedeix ampliar encara més la nostra estratègia d'estabilització".

Per eixe motiu, Bravo ha reiterat "la necessitat d'eliminar les taxes de reposició" perquè "només així s'aconseguirà que les administracions públiques siguen un exemple d'estabilitat i seguretat en l'ocupació per a la resta dels sectors econòmics".

En aquest sentit, la consellera ha recordat que l'experiència acumulada durant aquest any i mig de pandèmia "ens deixa moltes lliçons". Dins de l'àmbit laboral, "la més important és que les reformes són exitoses quan compten amb consens" com els acords relatius als ERTO i la ràpida recuperació de l'ocupació a la Comunitat Valenciana, on, a l'octubre, s'han creat un de cada quatre llocs de treball.

No obstant això, per a Gabriela Bravo, "la normalitat millorada a la qual aspirem no pot conformar-se amb tornar a la situació prèvia a la pandèmia, sinó que hem de garantir condicions laborals dignes per a tota la ciutadania". En aquest sentit, ha assenyalat la temporalitat com a "principal problema" del mercat de treball.

"Organismes internacionals com l'Organització Internacional del Treball i el Fons Monetari Internacional indiquen que la simplificació de la contractació laboral és una de les claus per a combatre el problema de l'alta temporalitat, i en aquest sentit va encaminada la proposta de reforma del Govern", ha dit.

Pla de xoc per a la juridsdicció social

La consellera ha fet referència a la "preocupant situació" de la jurisdicció social. Per això, ha recordat que en la passada Conferència Sectorial de Justícia celebrada divendres passat, va reclamar al Ministeri de Justícia "la creació d'un grup de treball que dissenye un pla de xoc per a la jurisdicció social".

Sobre aquest tema, Gabriela Bravo ha asseverat que "no es pot parlar de recuperació econòmica, mentre els plets s'acumulen en els jutjats i les sentències no es poden dictar en temps raonables a causa de la immensa càrrega de treball que acumulen els jutjats".