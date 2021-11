Adela Cortina: "A una empresa que no siga ètica se li tancaran portes"

"A una empresa que no siga ètica se li tancaran portes. Cada vegada s'exigirà més i hi ha un conjunt d'empresaris que cada vegada més s'atreveixen a dir que l'ètica és rendible", ha traslladat en un esmorzar-col·loqui organitzat per l'associació de directius i empresaris logístics Propeller València davant més de 70 assistents.

Cortina, com a ponent-convidada, ha posat damunt de la taula qüestions com la necessitat de generar la suficient confiança per a "poder tirar avant i seguir construint". "L'ètica genera confiança. En els llocs on es viu èticament podem confiar uns en uns altres; si no la hi ha, no podem construir res junts", ha exposat.

A partir d'ací s'ha referit al dilema que es genera amb la cerca del màxim benefici possible per part de les empreses, la qual cosa en ocasions comporta actuacions poc ajustades a l'ètica, arreplega l'entitat en un comunicat.

Però la directora de Fundació Étnor ha assegurat que sí és possible que l'entramat empresarial es desenvolupe sent ètic: "Les empreses han de ser mínimament ètiques i que tinguen en compte eixos mínims de justícia per davall dels quals es pot caure en la inhumanitat. Açò és fonamental per a l'ètica empresarial, però també per a l'econòmica i la política".

"LES INSTITUCIONS HAN DE SER JUSTES I BONES"

Així s'ha referit a les institucions, "que han de ser justes i bones". "Just és el que s'exigeix, mentre que el bé és al que aspirem", ha constatat: "La felicitat és una cosa que es tria, la justícia és una cosa que ha de compartir-se i és molt exigent".

En general, per a Cortina, existeix una discussió entorn de si l'ètica ha de ser totalment altruista i si és ètic que genere beneficis. "L'ètica és rendible per als qui actuen èticament. El comportament ètic genera confiança i necessitem confiar els uns en els altres", ha insistit.