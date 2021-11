Vitoria-Gasteiz expone su estrategia agroalimentaria y de infraestructura verde urbana en la cumbre de Glasgow

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz expondrá su estrategia agroalimentaria, así como en el avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la estrategia de infraestructura verde urbana, durante la cumbre del clima de la ONU en Glasgow, que se ha iniciado el pasado 31 de octubre y concluirá el 12 de noviembre de 2021.

Según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Consistorio "ya ha cerrado su agenda" para la cumbre del clima de Glasgow, en la que participará "de forma activa" en distintos encuentros "al más alto nivel institucional".

El alcalde, Gorka Urtaran, la teniente de alcalde Ana Oregi y el director del CEA, Imanol Zabaleta, explicarán en distintas citas y jornadas "la estrategia agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz, el avance y cumplimiento en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los proyectos de Infraestructura Verde Urbana", entre otras iniciativas "que son referente en el marco internacional".

Las intervenciones de Vitoria-Gasteiz se han iniciado este mismo miércoles, con la participación del director del CEA, en el panel "The Glasgow Food and Climate Declaration: A dialogue on multilevel action on food systems for a just transition", dentro de los actos que recoge la propia COP26.

Imanol Zabaleta también tomará parte en el encuentro 'Towards more inclusive and fair Climate Action. A multilevel and multigenerational Europe', el viernes día 5.

Ese mismo día, se celebrará un encuentro del viernes entre Gorka Urtaran y Maimunah Mohd Sharif, la directora ejecutiva de ONU Habitat, la agencia de Naciones Unidas que promueve el desarrollo sostenible de las ciudades y pueblos.

En el encuentro, el regidor y la teniente de alcalde expondrán "el trabajo y desarrollo de Vitoria-Gasteiz de los ODS, el plan para integrar la Agenda Urbana de Vitoria y el objetivo que persigue el Ayuntamiento de ser parte de la iniciativa SDS Cities Initiative una iniciativa de la ONU que tiene como target inicial 900 ciudades de todo el mundo entre 2020 y 2030".

Según el Ayuntamiento, desde ONU Habitat "se han interesado por conocer cómo puede Vitoria-Gasteiz ayudar a otras ciudades para implementar los ODS, qué puede aprender de otras y la posible colaboración del Ayuntamiento en un futuro inmediato".

Además, Vitoria participará el sábado por la mañana en la firma del Acuerdo de Glasgow. Gorka Urtaran compartirá intervenciones y firma con París, Marsella, Lyon, Bristol, Antananarivo y Barcelona, entre otras ciudades.

Ese mismo día, el alcalde se sumará a la firma de otro acuerdo, la Declaración de Edimburgo, acto en el que también intervendrá la teniente de alcalde y concejala responsable de Territorio y Acción por el Clima.

Según ha afirmado Ana Oregi, el objetivo es que Vitoria-Gasteiz "siga estando en la vanguardia de los foros de decisión ambiental". "La cumbre mundial sobre el cambio climático es una oportunidad única para visibilizar el compromiso compartido de la administración y sociedad gasteiztarra y para seguir tejiendo esa red internacional en la que nuestra ciudad puede y debe estar", ha concluido.