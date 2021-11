Detingut el conductor d'un camió que circulava amb 115 quilos de marihuana per l'AP-7 a Castelló

La Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló (USECIC) ha confiscat 115 paquets de marihuana, d'un quilogram de pes cadascun, que eren transportats en un camió remolc que circulava per l'AP-7, el conductor del qual ha sigut detingut.

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, la detenció s'ha produït dins dels serveis que la Guàrdia Civil té establits per a combatre el tràfic de substàncies estupefaents en la província durant la realització d'un control preventiu en l'AP-7.

Els guàrdies civils van donar l'alt a un vehicle ocupat per un home i van procedir a la seua identificació i, posteriorment, a inspeccionar la càrrega que transportava. La marihuana es trobava oculta entre palets que portaven cebes. Es van comptabilitzar 115 paquets d'un quilogram cadascun.

Com a resultat, l'actuació es va saldar amb la detenció d'un home de 43 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Les diligències instruïdes amb el detingut van ser entregats en els Jutjats de Castelló.