Xixona (Alacant) celebra el Dia Mundial del Torró amb tallers infantils i portes obertes a les fàbriques

L'Ajuntament ha assenyalat, en un comunicat, que es tracta d'un producte amb més de 500 anys d'història i "més identificatius de la dieta mediterrània", per la qual cosa són raons "més que justificades perquè el torró siga objecte de commemoració i homenatge en una data marcada en el calendari".

Igualment, en col·laboració amb altres entitats com la Diputació d'Alacant o el Consell Regulador de la IGP Xixona i Torró d'Alacant, s'ha impulsat la declaració municipal del 7 de novembre com a Dia Mundial del Torró. Per a fer partícip a la població d'aquesta iniciativa, que s'elevarà a l'Assemblea de les Nacions Unides (ONU), el consistori ha presentat per a eixe dia un complet programa.

No obstant açò, encara que la majoria de les activitats tindran com epicentre la localitat de Xixona, el Dia Mundial del Torró també ocuparà un lloc destacat en la fira Mediterrània Gastrónoma, que se celebrarà a València del 7 al 9 de novembre.

L'Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (ANHCEA), també durà a terme una demostració en directe de com elaborar gelats artesans amb el producte estrella de Xixona. D'igual manera l'Ajuntament, a més de comptar amb un stand informatiu en la fira, organitzarà una recollida de firmes per a recaptar suports a la declaració oficial del 7 de novembre com a Dia Mundial del Torró.

D'altra banda, el programa d'activitats de l'Ajuntament amb la col·laboració del Consell Regulador de la IGP Xixona i Torró d'Alacant i de la Generalitat i Turisme Comunitat Valenciana, a través de L'Exquisit Mediterrani, comptarà amb la implicació d'un gran nombre d'entitats culturals i socials del municipi.

Segons el regidor de Turisme, Eduardo Ferrer, "es tracta d'una jornada festiva per a destacar que el torró, a més de ser la joia gastronòmica de Xixona, per la qual és coneguda a nivell internacional, és un producte saludable amb grans valors nutritius i energètics".

Per açò, l'edil està convençut que el 7 de novembre "tot el poble i les persones que ens visiten gaudiran d'aquest dia tan especial en el qual els ulls de tot el món estaran posats sobre nosaltres".