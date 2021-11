L'Hospital de Manises, premiat per la seua implicació contra el canvi climàtic

El responsable d'Infraestructures de l'Hospital de Manises, Iván Ruiz, ha exposat en el congrés els resultats i progressos que ha experimentat el centre sanitari des de l'engegada del Pla d'Eficiència Energètica en 2018.

Així, ha destacat la reducció fins a en un 43,5% la petjada de carboni, que s'ha aconseguit minimitzar en un 40% el seu consum de gas natural i ha estalviat 3,8 milions de quilovats en energia. A més, ha destacat que el 65% de l'energia consumida en el centre sanitari prové de fonts renovables. "A més, cal tindre en compte que la climatització, la il·luminació i l'aigua constitueixen les principals despeses energètiques per a la majoria dels hospitals, que podrien beneficiar-se d'aquest tipus de plans per a rebaixar el seu consum.", ha conclòs Iván.

L'edifici del propi Hospital compta amb un parc solar de 300 metres quadrats, instal·lat en la coberta de l'edifici, que permet generar aproximadament 12.000 litres diaris d'aigua calenta sanitària per a autoconsum.

També disposa de 250 captadors solars capaços de produir 40.000 Wp d'energia elèctrica. Les àmplies zones enjardinades de l'hospital, uns 10.000 metres quadrats dels 55.000 metres quadrats de la parcel·la, es reguen per goteig amb l'aigua sobrant del procés d'osmosi inversa que proveïx l'hospital. Per al seu emmagatzematge, existeixen dos aljubs. També l'aparcament compta amb ventilació natural, segons les mateixes fonts.

Finalment, està dotat de sistemes per a evitar la contaminació creuada i recuperar energia, així com de sensors per al bombament d'aigua de refrigeració i calefacció. Els sistemes de distribució d'aire per cabal variable, les calderes d'alt rendiment i els grups refrigeradors d'alta eficiència contribueixen també a l'estalvi energètic.