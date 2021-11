Sindicats critiquen la "falta d'informació" sobre el traspàs de la Banda Municipal al Palau

Les seccions sindicals de les quatre organitzacions amb representació en la banda de música han demanat per escrit en diverses ocasions informació sobre aquesta qüestió a l'alcalde, Joan Ribó, i a les regidores del Palau de la Música, Glòria Tello, i Personal, Luisa Notario, "sense rebre resposta".

En aquest sentit, recorden a l'Ajuntament de València "l'obligació legal d'informar dins del termini i en la forma escaient als representants legals dels treballadors i treballadores sobre aquesta qüestió, un imperatiu legal que no s'està complint en aquest cas".

"L'única informació que hem rebut ha arribat a través dels mitjans de comunicació i d'un missatge enviat presumptament per l'alcalde, Joan Ribó, i la regidora Glòria Tello al responsable de la banda municipal", asseveren.

Així les coses, les quatre seccions sindicals continuen "sense conéixer l'informe jurídic que sustenta la decisió municipal de traspassar als integrants de la banda al Palau de la Música". Igualment, asseguren desconéixer "per què es dividirà als músics de la banda segons siguen interins o funcionaris de carrera".

De fet, apunten, "si l'Ajuntament addueix qüestions organitzatives com la raó principal per a procedir al traspàs, ens preguntem en què contribuirà a millorar l'organització de la banda el fet que la meitat dels seus integrants siguen treballadors del Palau de la Música i l'altra meitat, plantilla municipal".

D'altra banda, els sindicats denuncien que en l'últim Ple municipal es "va impedir l'accés amb samarretes dels membres de la Banda Municipal que les portaven i que volien assistir com a públic". Els músics, segons les fonts sindicals, "només van poder accedir a l'Hemicicle després de llevar-se les seamarretes".

Les samarretes porten un text que, en la part davantera, diu 'Por el futuro de la Banda Municipal, siempre en el Ayuntamiento. No a su traspaso al Palau de la Música' mentre que en la part posterior es pot llegir el lema 'RIP Banda Municipal de València 1903-2021'.

Sobre aquest tema, els sindicats recalquen que "el reglament orgànic del Ple de 2018 no inclou la publicitat en samarretes com a causa per a impedir l'accés al Ple". Així i tot, observen, "no deixa de ser irònic que s'invoque per part d'alguns grups municipals, que fan ús habitual de les samarretes en altres instàncies polítiques".

Finalment, les seccions sindicals mostren el seu suport a la reivindicació dels membres de la banda "a totes les accions, protestes i concentracions que organitzen i adverteixen que les mobilitzacions es mantindran fins que l'Ajuntament desistisca del seu propòsit".